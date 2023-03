WTA Indian Wells, Swiatek: “Ho un fastidio a una costola. Per Miami? Faccio esami e vedo”

Iga Swiatek è uscita sconfitta e malconcia dalla semifinale del WTA 1000 di Indian Wells contro Elena Rybakina.

Un 6-2 6-2 netto, dove ci sono enormi meriti della kazaka per il livello di gioco espresso, ma dove c’è anche da segnalare un problema fisico per la numero 1 del mondo.

La polacca aveva sentito un fastidio sul 6-2 4-2 40-15 nel match precedente contro Sorana Cirstea, quando si è avvicinata alla panchina con una smorfia e toccandosi la zona dell’addome. Si è scoperto poi che è un fastidio al costato, con Swiatek che dopo aver fatto i complimenti all’avversaria, in conferenza stampa, ha parlato di questo “discomfort” a una costola e che ora ci saranno da fare alcuni controlli medici prima di Miami.

“È una situazione particolare, perché non sono particolarmente abituata a giocare con problemi fisici. L’ultima volta che ho giocato con uno di questi era il Roland Garros 2019”, in quella circostanza riuscì a battere Monica Puig 0-6 6-3 6-3 prima di racimolare solo un game contro Simona Halep sul centrale, negli ottavi.

Questa della costola, con ammissione della stessa polacca, è la ragione per cui ieri ci furono tre ore di ritardo nella sua conferenza stampa. A specifica domanda, ieri, non aveva voluto rispondere dicendo solo fossero cose personali, ma di fatto con una partita finita alle 3:45 non c’era stata alcuna comunicazione prima delle 5:45, per poi arrivare soltanto alle 7:15: “Sì, onestamente… sì, è per quello, facevo trattamenti”.

Sulle possibilità di presentarsi a Miami, Swiatek al momento non pensa di dover rinunciare. Ci sarà riposo, ma la volontà è giocare: “No, per ora voglio prepararmi e recuperare per esserci, ma vedremo nei prossimi giorni cosa ci diranno. Ancora non lo so”.