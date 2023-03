WTA Indian Wells, Rybakina: “Oggi a tratti ho giocato al mio massimo livello. Uno dei match più belli dell’anno”

Elena Rybakina, in conferenza stampa, è raggiante.

È vero che Iga Swiatek non stava proprio al 100% fisicamente, ma nulla toglie alla prova di una kazaka che si è visto da subito sentirsi benissimo in campo tanto da imporsi anche negli scambi lunghi, senza mai perdere la pazienza, facendo tanto male fin dal servizio.

Possiamo dire che la Swiatek opaca di questa sera abbia forse aiutato, ma Rybakina sorprendeva già per la qualità degli spostamenti, fattore che ha sorpreso pure lei stessa tanto da ammetterlo in conferenza stampa: “Oggi è stato un match incredibile per me, uno dei match più belli che ho giocato quest anno (e non solo, aggiungiamo noi). Spero ora di mantenere questo livello per domenica”.

Di nuovo un commento sull’essere in campo: “Dopo un match difficile come ieri, credo di avere qualche difficoltà oggi. Invece ho recuperato davvero velocemente. Invece col mio team abbiamo fatto un lavoro perfetto e mi son sentita davvero bene in campo, mi sono divertita parecchio”. Per quanto poi il campo non le piaccia particolarmente: “Sono felice che per quanto queste condizioni non mi avvantaggino proprio, perché questa superficie è davvero troppo lenta, alla fine probabilmente queste prestazioni mi fanno pensare che io possa giocare anche su questi campi quando tempo fa non ci pensavo nemmeno, probabilmente. Nei giorni scorsi avevo forse faticato troppo, qui o è troppo caldo o troppo ventoso. Oggi invece c’erano le condizioni perfette”.

Sulle due vittorie contro Swiatek in due mesi: “Penso che il mio stile di gioco piuttosto aggressivo aiuta: grandi servizi, oggi ho spinto anche di più per non rischiare la sua risposta. Lei è veramente una dura da battere, una delle più difficili da affrontare. Quando però gioco così, e tutto va dentro… oggi in alcuni momenti ho giocato al mio massimo livello, e in questi momenti penso che potrei battere chiunque. L’obiettivo è la costanza, mantenere il più possibile questo livello, anche se so che non sarà sempre così”.