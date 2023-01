WTA Adelaide: Rybakina e Samsonova ripartono a suon di ace. Noskova, 61 vincenti contro Kasatkina

Due delle giocatrici forse più penalizzate dalle vicende del 2022 hanno cominciato il 2023 in grande stile.

Elena Rybakina ha sì vinto Wimbledon, ma col torneo che non assegnava punti non è riuscita a entrare in top-5 rimanendo addirittura ai margini delle prime 20. Liudmila Samsonova invece ha dovuto saltare tutta la stagione su erba per il ban che ha colpito russi e bielorussi, lei che nel 2021 si era messa in luce vincendo da qualificata a Berlino e arrivando agli ottavi a Wimbledon, perdendo tanto terreno in classifica.

Ora, nella giornata del loro esordio, hanno vinto due partite molto delicate in un tabellone che non da tregua: ieri Garbine Muguruza contro Bianca Andreescu, oggi Rybakina contro la finalista dell’Australian Open 2021 Danielle Collins, domani Karolina Pliskova contro Aljona Ostapenko o la stessa Samsonova che affronterà al secondo turno Aryna Sabalenka. Rybakina dunque si è imposta 5-7 6-2 6-3 contro Collins, recuperando dal passaggio a vuoto al servizio tra fine del primo e inizio del secondo set alzando di molto la percentuale e raccogliendo in tutto 14 ace. Al prossimo turno affronterà Marta Kostyuk, impostasi 6-1 3-6 6-4 contro la qualificata Jaimee Fourlis.

Samsonova invece, che comunque è riuscita a finire l’anno in top-20, ha battuto un’altra cliente molto scomoda come Zhang Shuai. La cinese, protagonista di un 2022 continuo e di medio-alto livello, aveva vinto il primo parziale per poi cedere 5-7 6-3 6-0 e 17 ace messi a segno da Samsonova.

Da segnalare, poi, l’ottimo successo di Linda Noskova. La giocatrice classe 2004, messasi in luce da appena sei mesi, ha fatto segnare addirittura 61 vincenti nel 6-3 6-7(2) 6-3 ai danni di Daria Kasatkina, numero 3 del seeding. La russa ha anche concluso la partita con qualche dolore alla schiena, ma nel complesso nulla toglie crediti alla buona prova della ceca che attende al prossimo turno Claire Liu o Priscilla Hon.