WTA Adelaide: Azarenka, che fatica. Zheng supera Kontaveit, buon rientro di Vondrousova

È iniziato il 2023 di Victoria Azarenka e per la bielorussa, ormai alla stagione numero 17 nel circuito, c’è stata una partita di grande fatica contro Anhelina Kalinina.

Ad Adelaide, per il primo WTA 500 della stagione, l’ex numero 1 del mondo ha dovuto stare in campo quasi due ore e 45 minuti per due set ricchi di ribaltamenti, occasioni e rimpianti contro l’ucraina.

7-6(9) 7-6(5) il punteggio finale, con Kalinina che era addirittura avanti 5-1 nel primo parziale con cinque set point in tutto non sfruttati mentre Azarenka era 3-0 nel secondo, ha sprecato due match point sul 6-5 e stava per farsi recuperare dal 6-2 nel secondo tie-break disputato.

Dopo questo, per lei ci sarà un’altra sfida che si prospetta molto delicata perché è vero che è saltata la testa di serie numero 6 (Anett Kontaveit) ma al suo posto ci una giocatrice molto pericolosa come Qinwen Zheng, tra le nuove leve più attese nel 2023. Bellissima vittoria della cinese, che ha anche annullato un match point nel tie-break decisivo imponendosi 6-1 4-6 7-6(7).

Buon rientro per Marketa Vondrousova dopo il lungo stop a seguito di un nuovo intervento al polso. La ceca, finalista al Roland Garros del 2019, si è imposta 4-6 6-3 6-2 contro Ekaterina Alexandrova, numero 8 del seeding, che si è spesso complicata la vita con 17 doppi falli in totale.

Risultati

S. Cirstea vs [Q] V. Golubic

[Q] C. Liu vs [WC] P. Hon

V. Azarenka b. [Q] A. Kalinina 7-6(9) 7-6(5)

Q. Zheng b. [6] A. Kontaveit 6-1 4-6 7-6(7)

[7] A. Ostapenko vs Ka. Pliskova

M. Vondrousova b. [8] E. Alexandrova 4-6 6-3 6-2