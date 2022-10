WTA 1000 Guadalajara: ottimo inizio per Trevisan e Cocciaretto

Belle notizie provenienti da Guadalajara, Messico, teatro anche quest anno di un doppio appuntamento per il circuito WTA.

Dopo il torneo 250 e il grande successo delle Finals organizzate all’ultimo momento nel 2021, con spalti strapieni e clima di passione del pubblico, la località messicana ha deciso di riproporsi per un appuntamento importante dopo il “consueto” 250 di inizio stagione. Così è nata la candidatura per la licenza annuale di uno dei nove tornei 1000 dopo la cancellazione di Wuhan (e Pechino).

Guadalajara piace parecchio alle protagoniste, malgrado i 1500 metri di altitudine e condizioni che sono lontanissime da ogni altro evento del circuito maggiore. Elisabetta Cocciaretto, per esempio, nel 2021 qui aveva raggiunto la prima semifinale a livello WTA (nel torneo 250) e stavolta dopo aver passato le qualificazioni si è imposta nettamente al primo turno contro Anastasia Potapova, reduce dalla quinta semifinale della sua stagione la settimana scorsa a Cluj. Il passaggio da indoor a outdoor, ed enorme sbalzo nell’altitudine, ha causato enormi problemi alla russa, che non ha mai trovato la giusta condizione e bilanciamento, venendo addirittura travolta per 6-2 6-1. La marchigiana al prossimo turno avrà un’avversaria di grande spessore come Cori Gauff, numero 5 del seeding e che ha beneficiato di un bye all’esordio.

Avanti anche Martina Trevisan, che interrompe la serie molto negativa con un 6-4 6-3 ai danni della Lucky loser Nao Hibino, entrata all’ultimo momento per sostituire Shelby Rogers. La toscana affronterà ora Katerina Siniakova, che si è imposta un po’ a sorpresa contro Beatriz Haddad Maia per 7-5 6-2. Nel caso di vittorie per entrambe, Trevisan e Cocciaretto, ci sarebbe un ottavo di finale derby tra le due azzurre.

È l’ultimo appuntamento della stagione WTA prima delle Finals e con solo tre giocatrici qualificate (Iga Swiatek, Ons Jabeur, Jessica Pegula) c’è ancora spazio per cinque conferme. Cori Gauff, Aryna Sabalenka, Daria Kasatkina e Caroline Garcia sembrano le più indirizzate e un po’ di incertezza dovrebbe esserci soprattutto per l’ultimo posto utile, dove comunque Veronika Kudermetova ha un cuscinetto di meno di 100 punti su Maria Sakkari e poco più di 250 sul trio guidato da Madison Keys che vede anche Paula Badosa e Belinda Bencic, arrivata a Guadalajara col nuovo coach Dmitry Tursunov. Piccola ulteriore particolarità: Badosa, scesa in questa settimana al numero 8 del mondo, si trova testa di serie per i forfait di Swiatek, Jabeur e Anett Kontaveit.