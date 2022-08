US Open senza Djokovic, per Nadal sembra tutto facile, Sinner e Musetti dalla stessa parte, Berrettini sulla rotta di Tsitsipas

Sorteggio straordinariamente benevolo per Rafael Nadal, testa di serie numero 2, che ha evitato sostanzialmente tutti gli avversari che potevano metterlo in difficoltà. Il torneo dello spagnolo inizierà sostanzialmente ai quart di finale, quando dovrebbe trovare Cameron Norrie, mentre in semifinale lo spagnolo avrebbe, secondo tabellone, Alcaraz, in un appuntamento che probabilmente a Flashing Meadows sognano. Ma da qui al 9 settembre, data delle semifinali c’è tanto tempo e ovviamente tutto può succedere.

Nadal comunque comincia contro una wild card, tale Hijikata, prosegue col vincente tra il nostro Fognini e Karatsev e a terzo turno trova, come prima testa di serie, Kecmanovic. C’è di peggio, ma a quarto turno, cioè gli ottavi di finale, la testa di serie più alta è quella di Diego Schawartzman, a meno che Tiafoe riesca a trovare continuità e offrirci un ottavo meno scontato.

Per Norrie la strada non è ovviamente così semplice. Il britannico esordirà con Paire e poi avrà verosimilmente McDonald, mentre a terzo turno potrebbe esserci Isner al posto di Rune. L’ottavo di finale verosimilmente sarà contro il vincente tra Shapovalov e Rublev, anche se sui due, come saprete, non c’è da scommetterci troppo. Ad arrivare al loro match, almeno a quello dovrebbero arrivarci.

Nella parte di Alcaraz le cose sono ovviamente meno semplici. Carlitos comincia con Baez, un turno non banale, e a terzo turno trova Coric, che ha appena vinto incredibilmente a Cincinnati. Quaro turno contro chi vince tra Cilic e Evans e quarti di finale in cui dovrebbe incrociare Hurkacz. Da quelle parti però ci sono due dei nostri, Musetti, che potrebbe trovare il polacco a terzo turno e sopratttto Jannik Sinner. Per Musetti il problema potrebbe essere Goffin, per Sinner si tratter di battere Dimitrov. Incrociamo le dite, perché Alcaraz l’hanno già battuto entrambi, chissà che Rafa alla fine non debba vedersela con uno dei nostri…

La parte alta del tabellone è quella del numero 1 del mondo, Daniil Medvedev. Non è andata benissimo al russo, che rischia di trovare Kyrgios agli ottavi. Nick dovrà affontare uno straziante primo turno contro l’amico di sempre Kokkinakis, e non distrarsi con Humbert o Bonzi e soprattutto con Bautista Agut. Quello contro Medvedev è comunque il match più atteso degli ottavi di finale.

Ai quarti dovrebbe arrivarci Auger Aliassime, che ha gicoato in modo indecifrabile i due masters 1000 nordamericani. Il canadese ha un buon tabellone, anche se agli ottavi dovrebbe trovare Pablo Carreno Busta, l’altro sorprendente vincitore del Masters 1000 canadese. Insomma da questa parte del tabellone sono previsti giochi pirotecnici.

Ultimo quarto da cui speriamo esca fuori almeno il match tra Tsitsipas e Berrettini agli ottavi di finale. Il greco ha Cressy (e magari Sonego) sulla sua strada, Matteo al massimo Murray o Cerundolo. Peccato che arrivi così presto il match, ma almeno chi vince avrà un quarto di finale abbordabile contro verosimilmente Taylor Fritz, piuttosto che Casper Ruud. Lo statunitense dovrà liberarsi di van de Zendschulp, il norvegese di Paul.

Insomma, un tabellone abbastanza squilibrato nella parte alta, cosa che aumenta considerevolmente le possibilità di Nadal, posto che lo spagnolo sia in grado quanto meno di stare in piedi. Per il favorito della parte alta vedete voi.

Come al solito chiudiamo con i possibili accoppiamenti dal terzo turno in poi.

[1] D. Medveev vs [31] N. Basilashvili

[23] N. Kyrgios vs [16] R. Bautista Agut

[12] P. Carreno Busta (D. Thiem, A. Bublik) vs [18] A. de Minaur

[27] K. Khachanov vs [10] F. Auger Aliassime

[4] S. Tsitsipas (L. Sonego) vs [30] M. Cressy

[24] F. Cerundolo (A. Murray) vs [13] M. Berrettini

[10] T. Fritz vs [21] B. Van de Zandschulp

[29] T. Paul (S. Korda) vs [5] C. Ruud (K. Edmund)

[8] H. Hurkacz vs [26] L. Musetti

[17] G. Dimitrov (B. Nakashima) vs [11] J. Sinner

[15] M. Cilic vs [20] D. Evans

[25] B. Coric vs [3] C. Alcaraz

[7] C. Norrie vs [28] H. Rune (J. Isner)

[19] D. Shapovalov vs [9] A. Rublev

[14] D. Schwartzman (J. Sock) vs [22] F. Tiafoe

[32] M. Kecmanovic vs [2] R. Nadal