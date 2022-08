US Open: Sabalenka e Pegula senza problemi, bene Muguruza. Pliskova salva al fotofinish

Nella seconda giornata dello US Open ha fatto il suo esordio la parte alta del tabellone femminile, che ha visto tra le altre Iga Swiatek battere Jasmine Paolini nel match che ha aperto il Louis Armstrong.

La polacca, numero 1 del mondo, al prossimo turno affronterà o Sloane Stephens o Greet Minnen.

Oltre a Iga, chi è partita col piede giusto tra le big è Aryna Sabalenka, impegnata però in un match fin troppo agevole contro la qualificata Catherine Harrison, tennista bimane sia di dritto che di rovescio e proveniente dalle qualificazioni dimostratasi incapace di rispondere al ritmo e alla potenza di palla che la bielorussa può offrire e così la numero 6 del seeding si è imposta 6-1 6-3. Al secondo turno avrà però una che non solo può fare a braccio di ferro con lei ma è specializzata in exploit contro le teste di serie negli Slam: Kaia Kanepi, che a inizio anno all’Australian Open si impose 10-8 al tie-break del terzo set. Per l’estone vittoria 7-6(4) 6-3 contro Tereza Martincova.

Una giornata molto umida, quella odierna a Flushing Meadows, che ha costretto gli organizzatori ad attivare la procedura col caldo opprimente che regalava 10 minuti di sosta a giocatori e giocatrici sul punteggio di un set pari. Karolina Pliskova e Magda Linette sono state tra quelle che hanno potuto beneficiarne vista la lunga lotta che ha avuto la sua vincitrice solo al tie-break decisivo con la ceca impostasi 6-2 4-6 7-6(8) in un match comunque da ottovolante. La polacca conduceva 4-1 nel terzo set, Pliskova è salita 6-5 e servizio ma non ha chiuso e così nel tie-break ha cominciato molto bene ma dal 7-2 si è fatta nuovamente rimontare fino all’8-7 Linette, lì dove uno schiaffo al volo di dritto della ex numero 1 del mondo ha preso l’ultimo millimetro di riga e sull’8-8 un dritto scarico, con gambe pesanti, è finito sotto al nastro. Infine, sul match point, un nuovo dritto della ceca ha trovato il varco decisivo. Al prossimo turno per lei sarà derby contro Marie Bouzkova, impostasi 6-2 6-7(4) 6-2 contro la connazionale e qualificata Linda Noskova.

Esordio comodo per Jessica Pegula, che ha inflitto un doppio 6-2 alla qualificata Viktorija Golubic, mentre Garbine Muguruza è riuscita ad arrivare in doppia cifra nei successi stagionali col 6-3 7-6(5) ai danni di Clara Tauson, classe 2002, per affrontare al secondo turno Linda Fruhvirtova, classe 2005. La giovanissima ceca si è imposta 6-3 6-4 contro la cinese Xiyu Wang. A proposito di Cina, grande esordio per Qinwen Zheng che ha estromesso Aljona Ostapenko (numero 16 del seeding, nell’ottavo di Swiatek) per 6-3 3-6 6-4.