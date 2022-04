WTA Madrid, Swiatek si ferma: forfait della numero 1

Iga Swiatek non parteciperà al WTA 1000 di Madrid.

La numero 1 del mondo, reduce da due mesi molto intensi e provanti, con 23 vittorie consecutive, ha deciso di rinunciare all’importante torneo spagnolo.

L’annuncio è arrivato nella mattinata spagnola, aprendo così spazio a una nuova lucky loser nel tabellone femminile dopo il ritiro “tardivo” di Elise Mertens. La motivazione ufficiale è un problema alla spalla ma, come chiarito dalla stessa Swiatek in un comunicato sui suoi profili social, sembra tutto ricollegarsi a un affaticamento dovuto alle 35 partite giocate nei primi quattro mesi dell’anno, un numero spropositato rispetto alle ultime stagioni, portando a un dispendio fisico maggiore di quello inizialmente stilato dalla tabella di marcia del suo team.

Proprio ieri era uscita un’intervista al suo preparatore atletico che raccontava di come stiano rivedendo il percorso monitorando giorno per giorno la condizione fisica secondo vari parametri. Oggi sarebbe avvenuto il primo allenamento dopo la vittoria a Stoccarda, torneo che lei ha approcciato senza preparazione alla terra rossa dopo la settimana di Radom con la nazionale polacca in Billie Jean King Cup. Probabilmente, parlando con il team, Iga ha così deciso di lasciar perdere Madrid e nel comunicato dice: “Dopo le ultime intense settimane e con quattro titoli consecutivi vinti è arrivato il momento di dar retta al mio braccio che da Miami è un po’ affaticato e non ho mai avuto l’occasione di fermarmi. Ho bisogno di una pausa dopo un periodo così intenso per trattare il braccio e per questo motivo devo rinunciare al torneo di Madrid. Il mio corpo ha bisogno di riposo, mi prenderò una piccola pausa in vista di Roma e Parigi. Ci vedremo là, spero di giocare Madrid molte volte in futuro”.