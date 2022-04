Kim Clijsters dice di nuovo basta: la belga annuncia il terzo ritiro

Kim Clijsters ha annunciato il ritiro dal tennis professionistico per la terza volta. “Ciao a tutti, voglio condividere con voi che ho deciso di non giocare più tornei ufficiali – ha scritto su Instagram la 38enne belga -. Non vedo l’ora di scoprire quali nuove avventure incroceranno il mio cammino. Grazie a tutti coloro che mi hanno supportato negli ultimi due anni”. Per l’ex numero 1 del mondo si tratta del terzo ritiro dalle competizioni. Il primo era avvenuto nel 2007, salvo tornare due anni dopo e ottenere grandi successi tra cui due US Open e un Australian Open. Nel 2012 il secondo addio alle competizioni, poi nel 2020 l’inaspettato annuncio di un nuovo rientro che però non è stato fortunato: Clijsters ha giocato appena cinque match in due anni collezionando altrettanto sconfitte. Da qui la decisione, a quasi 39 anni, di dire basta e stavolta molto probabilmente in modo definitivo.