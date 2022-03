WTA Indian Wells, colpo di scena: forfait di Krejcikova, era la numero 1 del seeding

Subito un colpo di scena a Indian Wells, a un giorno dal via del WTA 1000 californiano.

Un forfait importante segna l’avvicinamento del torneo femminile, con la numero 1 del seeding Barbora Krejcikova che deve ritirarsi perdendo quindi una chance enorme di guadagnare punti nei confronti della numero 1 del mondo Ashleigh Barty.

La numero 2 del ranking WTA ha citato un problema al gomito come causa del forfait in un comunicato: “Sono veramente triste e dispiaciuta ma sono costretta a ritirarmi dal torneo di Indian Wells. Volevo tanto poter giocare qui ma sfortunatamente quest anno non sarà possibile. Ho dolore al braccio dal torneo di Doha ed essendo diventato molto più acuto proprio nell’ultima nottata ho deciso col mio team di ritirarmi. Ora penserò subito al trattamento più adatto per poter tornare velocemente in campo”.

Il suo posto nel tabellone verrà preso, secondo regolamento, dalla prima giocatrice non testa di serie: Alizé Cornet, che diventerà così la numero 33 del seeding. Al posto della francese, che avrebbe dovuto esordire contro Ana Konjuh, ci sarà una lucky loser.