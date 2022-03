Davis Cup: l’Italia pareggia i conti con Sinner, Musetti-Gombos sfida decisiva

SLOVACCHIA-ITALIA 2-2

Jannik Sinner non sbaglia e permette all’Italia di riagganciare la Slovacchia sul 2-2. Sul veloce indoor della “NTC Arena” di Bratislava, l’altoatesino batte 7-5 6-4 in un’ora e mezza Filip Horansky e rimanda il verdetto del preliminare all’ultimo match di singolare tra Lorenzo Musetti e Norbert Gombos. Sinner ha concesso il break iniziale al numero 203 del mondo ma con il passare dei minuti ha fatto valere il suo status di top 10 e dopo aver vinto il primo set ha controllato senza troppi problemi nel secondo. Il successo dell’azzurro arriva subito dopo la sconfitta nel doppio, in cui il duo italiano – composto dallo stesso Sinner e da Simone Bolelli – aveva ceduto per 6-3 1-6 7-6(3) alla coppia composta da Filip Polasek e Igor Zelenay. Adesso è tutto nelle mani di Lorenzo Musetti: capitan Volandri ha scelto lui come avversario di Gombos, responsabilità importante per il carrarino ma una scelta tutto sommato comprensibile viste le difficoltà mostrate da Sonego nella giornata di ieri.