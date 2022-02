WTA San Pietroburgo: tracollo Kvitova contro Begu, Ostapenko ai quarti. Forfait Rybakina

Il tabellone del WTA 500 di San Pietroburgo si è allineato ai quarti di finale in una giornata abbastanza avara di emozioni anche per causa del forfait di Elena Rybakina, numero 3 del seeding, con cui si è aperta la giornata e che ha costretto a ridurre da quattro a tre le sfide in programma.

La kazaka di origine russa, finalista in questo torneo nel 2020 e che è destinata dunque a lasciare diversi punti per strada (ricordiamo che quest anno scadono i punti ottenuti nei migliori risultati tra 2020 e 2021), ha citato nel comunicato un generico “illness”, malattia, senza però aggiungere altro, ma si è già cancellata anche dal WTA 500 di Dubai.

Al suo posto nei quarti di finale ci sarà Tereza Martincova senza però il derby ceco contro Petra Kvitova. La vera notizia negativa del giorno, infatti, è il tracollo netto e senza quasi reagire di una ex numero 2 del mondo apparsa stavolta molto scossa verso il finale di gara, battuta 6-4 6-0 subendo otto game consecutivi contro Irina Camelia Begu, che era avanti anche 4-1 nel primo parziale. Il doppio fallo della numero 3 del seeding sul 5-4 30-30 ha creato i presupposti per la vittoria del primo set della rumena, mai a bersaglio nei cinque precedenti confronti e che oggi dall’inizio del secondo set ha avuto vita estremamente facile contro un’avversaria sempre più ferma e abbattuta, riflesso di un momento molto negativo come condizione e fiducia.

Chi invece ha espresso un gran gioco è Aljona Ostapenko, che ha travolto Andrea Petkovic 6-1 6-2 facendo segnare 40 vincenti e appena 21 gratuiti, dominando la partita fin dalle prime fasi e risultando spesso ingiocabile per la tedesca. La lettone, ai quarti, avrà di fronte Aliaksandra Sasnovich che ha battuto 6-2 6-3 Jaqueline Cristian.

Risultati

T. Martincova b. [3] E. Rybakina walkover

I. C. Begu b. [6/WC] P. Kvitova 6-4 6-0

[7] A. Ostapenko b. A. Petkovic 6-1 6-2

A. Sasnovich b. J. Cristian 6-2 6-3