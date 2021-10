Disavventura per Murray: rubate le scarpe… con la fede nuziale!

Disavventura a Indian Wells per Andy Murray, le sue scarpe da allenamento… e la fede nuziale. Già, perché come molti di voi avranno notato, lo scozzese è solito legare l’anello ai lacci delle scarpe quando gioca.

Peccato che l’altra sera, non avendo un posto dove far prendere aria alle scarpe nella camera dell’hotel, le aveva lasciate ad asciugare sotto l’auto nel parcheggio dell’albergo. La mattina successiva erano sparite e con loro, si è poi ricordato Andy in un secondo momento, anche la fede (la moglie Kim non sarà contenta).

Nel tentativo di recuperare il tutto, Murray ha registrato un videomessaggio, che ha poi postato sui social chiedendo agli utenti di condividerlo il più possibile, aiutandolo così a ritrovare scarpe e, soprattutto, anello.