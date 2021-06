WTA Eastbourne: Giorgi si ritira, Kontaveit è in finale

Finisce male il cammino di Camila Giorgi nel WTA 500 di Eastbourne.

L’italiana è stata costretta al ritiro sul punteggio di 5-4 per Anett Kontaveit nel primo set della semifinale e, notizia forse non troppo bella in vista di Wimbledon, oggi c’era una fasciatura più importante alla coscia sinistra.

Già ieri, nel match vinto contro Aryna Sabalenka, l’azzurra per la prima volta era scesa in campo con una benda ad avvolgere la parte alta della gamba, ma oggi è parsa da subito un po’ più robusta e, sul 3-3 30-30, al termine dello scambio ha colpito male un rovescio e si è girata facendo una brutta smorfia, come se avesse accusato una fitta di dolore. Sarebbe un peccato enorme, perché era finalmente in una bella settimana dove stava portando belle prestazioni e vittorie di spessore, le prime dopo tantissime settimane.

Oggi era forse il match più difficile, perché Kontaveit come lei può trovare grande efficacia sul verde ma soprattutto apre tanto bene l’angolo sul dritto incrociato. Era la prima volta in questa settimana che Camila doveva spostarsi tanto e colpire coi piedi sul corridoio, e non era un caso che soprattutto all’inizio facesse fatica a ritrovare il campo. Con una buona quantità di prime, poi, Anett riusciva a stare avanti nel punteggio salvando anche due palle break sul 2-2, quando dal 15-40 prima metteva un ottimo servizio al centro e poi trovava il comando dello scambio per manovrare col rovescio.

Camila comunque stava facendo bene. C’era buon equilibrio ed era una sfida particolarmente aperta e spettacolare. Però, con Kontaveit al servizio sul 3-3, è arrivato quel punto che potrebbe aver effettivamente complicato la giornata dell’azzurra. Una brutta smorfia dopo un rovescio colpito male, la sensazione che il problema alla coscia in quel momento possa essersi accentuato, e alcuni brutti punti giocati successivamente. Da lì in avanti Giorgi sbagliava parecchio, ma soprattutto colpiva male, senza la stessa veemenza. Non era una casualità, sul 3-4 0-15 è arrivato anche un doppio fallo con una prima colpita a metà rete e la seconda abbastanza debole per i suoi standard terminata oltre la linea.

Kontaveit ha fatto il break, ma non ha potuto chiudere col servizio. Giorgi nei primi punti del nono game colpiva bene col dritto incrociato e si è portata 15-40, ha avuto bisogno della quarta chance ma è riuscita a pescare l’angolo vuoto sul rovescio. Al cambio campo, però, il gioco si è fermato, è arrivata la fisioterapista e dopo pochissime parole lei ha detto basta, facendo presente anche alla stessa Kontaveit non poteva più muoversi. Con Wimbledon alle porte si spera possa essere solo precauzione, ma i dubbi inevitabilmente arrivano. Avrà quattro giorni di tempo per recuperare prima dell’esordio di martedì contro Jil Teichmann, e probabilmente serviranno tutti.

Risultati

A. Kontaveit b. [Q] C. Giorgi 5-4 ritiro

A. Ostapenko vs E. Rybakina