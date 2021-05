Slinger Bag, la lancia palle che non c’era

Leggera, semplice, economica, cool! Di cosa parliamo quando parliamo di rivoluzione? Lo scrittore statunitense Raymond Carver, fosse in questo periodo alla sua macchina da scrivere, si sarebbe interrogato anche su questo. Beh, se per rivoluzione di settore si intende il lancio di un prodotto che si distacca completamente da quelli che lo hanno preceduto vantando caratteristiche del tutto innovative, allora possiamo dire che sì, la macchina lancia palle Slinger Bag è un prodotto rivoluzionario.





































Ideata nel 2016 e lanciata sul mercato a stelle e strisce un paio d’anno più tardi, Slinger Bag ha subito rapito l’attenzione degli appassionati. Ma è sempre così quando ci si trova davanti a un prodotto mai visto prima. Con questo non stiamo dicendo che è la prima macchina che lancia delle palle da colpire aldilà della rete, ma possiamo certamente affermare che è la prima che pesa solo 15kg (circa la metà rispetto alle dirette concorrenti), che ha le sembianze di un trolley e che quindi può essere trasportata agevolmente e sistemata nel bagagliaio di una macchina. Possiamo inoltre dire che è l’unica con un costo di 879€ iva e trasporto inclusi, e parliamo del Grand Slam Pack, ovvero la macchina più tutti gli accessori.

Scendiamo un po’ nei dettagli tecnici per far capire quali sono le reali caratteristiche di questo prodotto. La Slinger Bag può contenere fino a 144 palle da tennis o padel (2 cartoni) ma raggiunge la prestazione massima con 72/100 palle. Le palle consigliate sono certamente le Dunlop – Dunlop è distributore di Slinger Bag in Europa dal 2020 – e le uniche palle che non possono essere utilizzare sono le Stage 3, perché con un diametro troppo grande.

L’allenamento può essere personalizzato tramite diverse funzioni: la frequenza di lancio, che varia da 2 a 7 secondi; la velocità di palla, che varia da 16 a 73km/h; l’altezza del lancio, con un range di 40°. La direzione non può essere impostata così come non si può scegliere un programma predefinito di allenamento (ad esempio non si può “dire” alla macchina di lanciare “dritto-rovescio-volèe-smash”) ma, grazie all’oscillatore è possibile colpire a destra e sinistra, di dritto o rovescio, in maniera causale. L’oscillatore è molto leggero, va messo sotto alla macchina – come una vera e propria base – e collegato con un filo che lo alimenta.

Un altro fondamentale accessorio è il telecomando, che permette di gestire sia la macchina sia l’oscillatore dall’altra parte del campo: azione utile sia all’amatore che si allena da solo sia al maestro che ferma ila macchina per analizzare il movimento dell’allievo. Perché la Slinger Bag è pop, è per tutti: per l’amatore che fatica a trovare un partner e per chi vuole allenare i colpi perfezionandone la tecnica, ma certamente è un oggetto utilissimo nei circoli di tennis. Molti maestri di tennis già ne sono muniti perché permette loro di correggere i colpi degli allievi nella loro metà campo riversando nella spiegazione e nella dimostrazione ravvicinata tutte quelle energie risparmiate nell’evitare il palleggio.

Come accennato, al momento è disponibile il Grand Slam Pack (macchina più oscillatore, telecomando, tubo raccogli palle e sostegno per camera o smartphone). Il prezzo di 879€ comprende l’iva e il trasporto. La differenza di prezzo tra il mercato europeo e quello statunitense è dovuta al differente regime fiscale dei due continenti. Le regole della comunità europea hanno anche imposto delle modifiche strutturali alla batteria (che dura da 3 a 5 ore in base all’intensità di utilizzo). Presto saranno disponibili anche i pacchetti che comprendono uno o due cartoni di palle.

La mail di riferimento in Italia per chiedere informazioni è slingerbag.italy@dunlopsports.com e il link per acquistare direttamente il prodotto è https://webshop.dunlopsports.eu/. Al momento i tempi di consegna variano da 5 a 7 giorni lavorativi (a causa dei rallentamenti dovuti al Covid) ma è possibile nel prossimo futuro si accorcino un po’. Che dire… Tutte le sue caratteristiche della macchina creano discontinuità con i prodotti visti fino a ora. L’obiettivo di avvicinare al grande pubblico, anche ai semplici appassionati, un prodotto fino a ieri dedicato esclusivamente a circoli e maestri con una buona disposizione economica, è stato raggiunto. Slinger Bag è veramente un prodotto rivoluzionario