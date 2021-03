Caruso: “Bravo Mager, ora mi preparo per Santiago”

Dopo la sconfitta contro Gianluca Mager (7/6-6/4) al primo turno dell’Argentina Open, Salvatore Caruso ha analizzato il match: “Non sono ovviamente contento del risultato finale ma mi reputo soddisfatto della prestazione.

Sin dai primi istanti ho avuto buone sensazioni nonostante fosse il primo match della stagione sulla terra, poi è arrivata la reazione imponente e importante del mio avversario. Ci siamo giocati il primo set nel Tie Break sul filo di lana. Quando eravamo sul 5 pari, lui è stato più pronto di me in un paio di situazioni che hanno portato il set dalla sua parte.

Nel secondo c’è stato grande equilibrio, interrotto dal break nel nono gioco. Merito a lui perché è stato più bravo, soprattutto nei momenti topici della partita. Colgo l’occasione per fare a Gianluca un grosso in bocca a lupo per il proseguo del torneo. Nei prossimi giorni spero di allenarmi bene e in modo solido per affrontare al meglio l’Open di Santiago”.