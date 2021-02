WTA: Giorgi vince e sfiderà Kenin, Cocciaretto non può nulla contro Pliskova. Buon esordio per Serena Williams

Comincia il 2021 tennistico per Camila Giorgi e la marchigiana compie un primo passo a Melbourne, nello Yarra Valley Classic, per una stagione che si spera la possa quantomeno riportare in top-50.

Il torneo, rinominato così per promuovere a livello turistico e ricordare una delle zone più devastate dello stato di Victoria dai terribili incendi tra 2019 e 2020, è uno della neonata categoria WTA 500 ma vede comunque al via praticamente tutte le migliori con l’Australian Open alle porte e le difficoltà create dalla quarantena all’arrivo in Australia.

L’azzurra si è imposta 6-4 6-3 contro la giovanissima Clara Burel, francese classe 2002, che ha provato perlopiù a contenere la grande aggressività di Giorgi ma nelle fasi decisive di entrambi i parziali si è trovata a soccombere anche per la pressione che in questi casi Camila riesce a portare. Malgrado la francese sia stata in grado di risalire dall’1-4, ha perso la battuta sul 4-5 e poi nel secondo set è scivolata sotto 1-5 prima di ricucire solo parzialmente il distacco. Al prossimo turno Giorgi avrà un primo big match contro Sofia Kenin, numero 2 del seeding e campionessa in carica dell’Australian Open.

Nulla da fare per Elisabetta Cocciaretto, che dopo la bella rimonta di ieri contro Lin Zhu non ha potuto nulla di fronte a giocatrice di tutt’altro spessore come Karolina Pliskova. Un 6-3 6-2 piuttosto netto perché malgrado il punteggio sia stato in equilibrio fino al 3-3 nel primo set, già allora la ceca era pronta in risposta a fare il break con tanta pressione verso il servizio dell’italiana.

Nelle altre partite, gli occhi erano puntati soprattutto sull’esordio nel 2021 di Serena Williams. La statunitense ricomincia, a trentanove anni e mezzo, la sua corsa da record verso quel record che ancora l’assilla: lo Slam numero 24. In Australia avrà un’altra chance, e con le condizioni generali ancora da valutare l’aver potuto godere di un trattamento di favore assieme agli altri presenti ad Adelaide le sta dando forse un piccolo vantaggio in termini di condizione atletica.

Il primo set del 6-1 6-4 ai danni di Daria Gavrilova è stata un po’ una conferma di questa possibilità, con la statunitense che muoveva piuttosto bene i piedi lungo il campo e riusciva spesso a trovare belle soluzioni vincenti contro una giocatrice che cercava più il contenimento e la chance di ribaltare lo scambio. La differenza però era notevole e dunque è nato un 6-1 molto comodo, a cui ha fatto seguito un secondo dove la statunitense ha un po’ rallentato e l’australiana ha combattuto maggiormente, ma il break sul 2-2 ha spezzato definitivamente l’equilibrio portando l’ex numero 1 del mondo in controllo e poi agli ottavi di finale dove riavrà Tsvetana Pironkova, battuta con grande sofferenza allo scorso US Open e contro cui ha dato forfait al secondo turno dello scorso Roland Garros.

Risultati

secondo turno

[7] P. Martic b. [ALT] V. Lapko 4-6 6-3 6-2

[3] Ka. Pliskova b. E. Cocciaretto 6-3 6-2

[13] D. Collins b. N. Stojanovic 6-2 6-1

T. Pironkova b. [9] D. Vekic 1-6 6-4 6-2

[5] S. Williams b. [WC] D. Gavrilova 6-1 6-4

[8] M. Vondrousova b. V. Gracheva 6-4 6-0

primo turno

V. Zvonareva b. Kr. Pliskova 6-4 6-7(4) 6-3

[14] N. Podoroska b. F. Jones 6-1 6-3

G. Minnen b. O. Danilovic 6-4 6-4

A. Van Uytvanck b. S. W. Hsieh 6-2 6-0

[11] A. Pavlyuchenkova b. M. Doi 6-1 6-4

C. Giorgi b. C. Burel 6-4 6-3