WTA: Andreescu rimanda ancora il rientro. Niente rischi prima dell’Australian Open

Bianca Andreescu ha deciso di non scendere in campo nemmeno questa settimana con l’obiettivo però di esserci in vista dell’Australian Open.

Il forfait della canadese nel WTA Grampians 500, torneo che scatta domani ed è riservato alle sole giocatrici costrette alla quarantena totale dopo il loro arrivo in Australia, è giunto il giorno dopo il proprio nome comparisse in un tabellone del circuito femminile per la prima volta dopo 15 mesi.

Una decisione forse inattesa, a questo punto, perché non scendendo in campo da fine ottobre del 2019 sembrava realistico ipotizzare un bisogno da parte della campionessa dello US Open 2019 di mettere qualche partita nelle gambe. Non sembra neppure una scelta dettata da qualche fastidio fisico, visto che nella nota pubblicata dalla giovane tennista si dice proprio che la decisione è puramente conservativa, presa in accordo col team, per privilegiare questi giorni concentrandosi sugli allenamenti in vista del primo Slam stagionale.

Da numero 1 del seeding dunque si cancella ancor prima del via, e il suo posto viene preso da Maria Sakkari, numero 3 del tabellone.