Ranking ATP/WTA: Musetti n. 5! Bublik e Bencic top ten

Due italiani nella top five del ranking ATP. L’epoca d’oro del nostro tennis si arricchisce con l’ennesima impresa senza precedenti. Oggi Lorenzo Musetti sale dal settimo al quinto posto (+ 2) e va così ad affiancare Jannik Sinner, che si conferma secondo alle spalle di Carlos Alcaraz.

L’affermazione in rimonta nella semifinale del “250” di Hong Kong contro Andrey Rublev vale al carrarino il nuovo career high: fin qui, al massimo, era stato n. 6, per la prima volta lo scorso 9 giugno. Musetti si mette alle spalle Alex de Minaur, che rimane sesto, e Félix Auger-Aliassime, che compie il percorso inverso rispetto a lui, scivolando dalla quinta alla settima posizione (- 2).

Nell’era computerizzata, fra gli azzurri, oltre a Sinner, meglio di Lorenzo ha fatto soltanto Adriano Panatta, che fu n. 4 il 24 agosto 1976. Il toscano supera oggi il best ranking di Matteo Berrettini, n. 6 il 31 gennaio di quattro anni fa.

Ormai nel mirino c’è il podio, considerato che Alexander Zverev e Novak Djokovic, ossia i due che lo precedono, hanno pesanti cambiali in scadenza agli Australian Open (rispettivamente, la finale e la semifinale), dove nella scorsa edizione Musetti si fermò al terzo round. Scalando i punti di Melbourne, già ora il bronzo olimpico in carica sarebbe terzo. E fino ad aprile non ha granché da difendere…

Lorenzo non è riuscito, però, a spezzare il tabù-finali, arrendendosi nell’ultimo atto di Hong Kong ad Alexander Bublik. A sua volta, così, il kazako può festeggiare un importante debutto, quello in top ten. I punti del titolo, infatti, gli consentono di sorpassare Jack Draper al decimo posto, raggiungendo così, al primo tentativo, l’obiettivo stagionale che si era prefissato.

Subito dietro al britannico (costretto ai box da fine agosto) risale Daniil Medvedev (dodicesimo; + 1). Grazie al successo ottenuto in quel di Brisbane (il ventiduesimo trofeo in carriera in altrettanti tornei diversi), il russo si pone davanti a Casper Ruud.

Più in basso, brillano il redivivo Hubert Hurkacz (53; + 30), impostosi in quattro dei cinque incontri disputati alla United Cup (tra le sue vittime, Zverev e Fritz), e lo spagnolo Pedro Martinez (71; + 25), che ha fatto suo il Challenger di Bangalore.

Debutta nei cento il belga Alexander Blockx (95; + 20), che ha sbancato il Challenger di Canberra, mentre ne esce il veterano transalpino Gael Monfils (110; – 41), cui è uscito dal conteggio il titolo a Auckland 2025.

Per quanto riguarda gli italiani, dopo Sinner e Musetti figurano Flavio Cobolli (22; 0), Luciano Darderi (24; 0), Lorenzo Sonego (40; – 1), Matteo Berrettini (56; – 1), Matteo Arnaldi (65; – 4) e Mattia Bellucci (76; – 3).

Oltre il centesimo posto troviamo Luca Nardi (108; – 3), Andrea Pellegrino (138; + 1), Francesco Passaro (140; 0), Francesco Maestrelli (141; – 4), Matteo Gigante (152; – 4), Giulio Zeppieri (156; – 3) e Stefano Travaglia (189; 0).

Nel ranking WTA la sconfitta negli ottavi del “500” di Brisbane costa cara ad Amanda Anisimova. La ventiquattrenne del New Jersey, infatti, è costretta a restituire la terza posizione alla connazionale Coco Gauff dopo appena una settimana.

Perde terreno anche l’altra statunitense Madison Keys, che nel medesimo torneo non è andata oltre i quarti (peraltro fermata dalla n. 1 Sabalenka, che ha poi alzato il trofeo). Keys, la quale nella corrispondente settimana dell’anno scorso si era imposta ad Adelaide, scivola dal n. 7 al n. 9, sorpassata dall’azzurra Jasmine Paolini (settima) e dalla russa Mirra Andreeva (ottava), che risalgono un gradino ciascuna.

Rientra in top ten Belinda Bencic. Mettendo a frutto i cinque successi in altrettanti match alla United Cup, l’elvetica scalza dalla decima piazza la russa Ekaterina Alexandrova (undicesima; – 1). Bencic, che in Australia ha sconfitto fra le altre Paolini e Swiatek, è stata n. 4 nel febbraio di sei anni or sono,

In top twenty, ritocca il primato personale la canadese Victoria Mboko (diciassettesima; + 1) e si riaffaccia l’ucraina Marta Kostyuk (ventesima; + 6), finalista a Brisbane.

Bene anche la cinese Xinyu Wang (43; + 14), spintasi al match clou di Auckland. Perde terreno, al contrario, la kazaka Yulia Putintseva (105; – 31), che esce dalle cento, essendole “scaduta” la semifinale ad Adelaide 2025.

Tra le azzurre, dietro a Paolini, troviamo Elisabetta Cocciaretto (80; + 1), Lucia Bronzetti (106; – 1), Lucrezia Stefanini (139; – 3) e Nuria Brancaccio (164; – 3).

I top ten del ranking ATP: 1 Carlos Alcaraz, 2 Jannik Sinner, 3 Alexander Zverev, 4 Novak Djokovic, 5 Lorenzo Musetti (+ 2), 6 Alex de Minaur, 7 Félix Auger-Aliassime (- 2), 8 Ben Shelton, 9 Taylor Fritz, 10 Alexander Bublik (+ 1).

Le top ten del ranking WTA: 1 Aryna Sabalenka, 2 Iga Swiatek, 3 Coco Gauff (+ 1), 4 Amanda Anisimova (- 1), 5 Elena Rybakina, 6 Jessica Pegula, 7 Jasmine Paolini (+ 1), 8 Mirra Andreeva (+ 1), 9 Madison Keys (- 2), 10 Belinda Bencic (+ 1).

