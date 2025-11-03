Ranking ATP/WTA: Sinner, un’altra settimana da n. 1

Ritorno in vetta. Da oggi, e fino a domenica prossima, Jannik Sinner guarda di nuovo tutti dall’alto in basso nel ranking ATP. Grazie al successo nel Master 1000 di Parigi, il fuoriclasse altoatesino scavalca dopo otto settimane Carlos Alcaraz, che lo aveva detronizzato dopo la finale degli US Open, e diviene ancora il numero 1. Per Jannik ha inizio la settimana numero 66 da leader della classifica mondiale, dopo le 65 trascorse fra il 10 giugno 2024 e lo scorso 7 settembre.

Sinner sale a quota 11500 punti (+ 1000 rispetto a lunedì scorso, visto che nel 2024 non aveva partecipato all’evento transalpino), mentre Alcaraz è a 11250. Dopo l’affermazione nel “500” di Vienna, l’azzurro sapeva che per operare il sorpasso sullo spagnolo doveva necessariamente aggiudicarsi l’ultimo “1000” stagionale, con, al contempo, Carlos non oltre i quarti. Situazione che si è puntualmente verificata, con l’ex sovrano uscito addirittura all’esordio.

Per convenzione, però, già tra sette giorni, prima del torneo, a Sinner saranno scalati dal conteggio i 1500 punti relativi al trionfo da imbattuto dell’anno scorso nelle ATP Finals, dove Alcaraz uscì già nel round robin: dunque, quest’ultimo tornerà primo. Per chiudere il 2025 in cima, Jannik dovrebbe sbancare nuovamente Torino, con Carlos out prima della finale e senza vincere più di due incontri nella fase a gironi. In ogni caso, resta questo traguardo importante, seppure al momento centrato solo per una settimana, reso ancor più significativo dal fatto che il campione di Sesto è stato forzatamente ai box per tre mesi.

Nel resto della top ten, Ben Shelton si riappropria del sesto posto, strappandolo dopo una settimana ad Alex de Minaur. A Parigi entrambi si sono spinti ai quarti, ma l’australiano lo aveva fatto anche dodici mesi fa, mentre lo statunitense non era andato oltre il secondo turno e dunque ha guadagnato punti.

Il brillante percorso fino al match clou permette a Félix Auger-Aliassime di passare dalla decima all’ottava piazza (+ 2). Il canadese si mette alle spalle Lorenzo Musetti (nono; – 1), cui sta contendendo l’ultimo posto disponibile tra gli otto maestri (sempre che Novak Djokovic si presenti al via) e Casper Ruud (decimo; – 1).

Tra i venti ottengono il best ranking Alexander Bublik (13; + 3), che ha raggiunto le semifinali, e Alejandro Davidovich Fokina (14; + 1), fermatosi negli ottavi. Perdono terreno, invece, recentissimi top ten come l’infortunato Holger Rune (15; – 3) e Karen Khachanov (18; – 4).

Ritocca ancora il career high il brasiliano Joao Fonseca (24; + 4), che, dopo il titolo nel “500” di Basilea, ha superato un turno in Francia. Si migliora anche il monegasco Valentin Vacherot (30; + 10), spintosi ai quarti.

In brusco calo, al contrario, Stefanos Tsitsipas (34; – 8), Ugo Humbert (37; – 15) e Jordan Thompson (106; – 32).

Tra gli italiani, dietro a Sinner e Musetti, troviamo Flavio Cobolli (22; + 1), Luciano Darderi (26; + 1), Lorenzo Sonego (42; + 3), Matteo Berrettini (63; – 2), Matteo Arnaldi (64; + 2), Mattia Bellucci (75; + 1) e Luca Nardi (81; 0).

Oltre il centesimo posto troviamo Francesco Passaro (129; + 3), Andrea Pellegrino (139; + 1), Matteo Gigante (151; – 1), Francesco Maestrelli (154; 0) e Giulio Zeppieri (155; – 2).

Nulla si muove nelle posizioni di vertice del ranking WTA, con le Finals appena partite. Debutta tra le venti la diciannovenne canadese Victoria Mboko (18; + 3), che ha fatto suo il “250” di Hong Kong.

Si distinguono anche le vincitrici degli altri due “250” in programma, Janice Tjen (53; + 29) e Anna Blinkova (63; + 32), impostesi rispettivamente a Chennai e a Jiujiang.

Bene pure le finaliste: Cristina Bucsa (54; + 14) a Hong Kong, Kimberly Birrell (94; + 23) a Chennai e, più in basso, la diciassettenne austriaca Lilli Tagger (156; + 79), a Jiujiang.

Netta discesa, invece, per Viktorija Golubic (69; – 16), Rebecca Sramkova (74; – 13), Polina Kudermetova (88; – 16), Katie Boulter (100; – 21) e Zeynep Somnez (113; – 40).

Tra le azzurre, alle spalle di Jasmine Paolini, che resta ottava, abbiamo Elisabetta Cocciaretto (84; + 5 con il secondo turno a Jiujiang), Lucia Bronzetti (104; + 1), Lucrezia Stefanini (142; – 2) e Nuria Brancaccio (153; – 3).

I top ten del ranking ATP: 1 Jannik Sinner (+ 1), 2 Carlos Alcaraz (- 1), 3 Alexander Zverev, 4 Taylor Fritz, 5 Novak Djokovic, 6 Ben Shelton (+ 1), 7 Alex de Minaur (- 1), 8 Félix Auger-Aliassime (+ 1), 9 Lorenzo Musetti (- 1), 10 Casper Ruud (- 1).

Le top ten del ranking WTA: 1 Aryna Sabalenka, 2 Iga Swiatek, 3 Coco Gauff, 4 Amanda Anisimova, 5 Jessica Pegula, 6 Elena Rybakina, 7 Madison Keys, 8 Jasmine Paolini, 9 Mirra Andreeva, 10 Ekaterina Alexandrova.

Dalla stessa categoria