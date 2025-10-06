Ranking WTA: Anisimova, podio nel mirino. Noskova top 20

Il podio è ormai in vista. Facendo suo il “1000” di Pechino, Amanda Anisimova consolida il quarto posto nel ranking WTA e mette decisamente nel mirino le prime tre (Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Coco Gauff), tutte da lei già battute nel corso dell’anno.

Il numero 3, occupato da Gauff, per ora, dista 1274 punti (7263 a 5989), ma, nella Race, la ventiquattrenne statunitense ha già scalzato dal gradino più basso la connazionale, che a breve ha in “scadenza” il titolo conquistato alle Finals nella scorsa stagione (5908 a 5574).

Tornando alla classifica su base dodici mesi, si registrano due scambi di posizione nell’élite mondiale. Il piazzamento in semifinale nel torneo cinese permette a Jessica Pegula di scippare la sesta piazza a Madison Keys, mentre Qinwen Zheng è costretta a lasciare la nona a Elena Rybakina.

Irrompe in top twenty Linda Noskova, sorprendente finalista. La ventenne ceca mette a segno un ottimo + 10, passando dal n. 27 al n. 17.

Più in basso, si distinguono la tedesca Eva Lys (45; + 21) e la britannica Sonay Kartal (60; + 21), spintesi entrambe ai quarti.

Debuttano tra le cento l’australiana Priscilla Hon (95; + 13), che a Pechino ha raggiunto il terzo round partendo dalle qualificazioni, e la svizzera Simona Waltert (98; + 18), impostasi nella prova W100 di Lisbona e poi nei quarti a Cosenza.

In netto calo, invece, Karolina Muchova (22; – 7), Paula Badosa (23; – 5), Rebecca Sramkova (68; – 13) e Yulia Starodubtseva (131; – 45).

La leader azzurra Jasmine Paolini, nei quarti a Pechino (dove ha trionfato in doppio assieme a Sara Errani), si conferma ottava. Nella Race la toscana è sempre n. 9, ma più vicina a Rybakina (n. 8), cui al momento sta contendendo quello che sarebbe l’ultimo posto disponibile per le Finals di Riyadh.

Alle spalle della due volte finalista Slam (limitandosi al singolare) troviamo Lucia Bronzetti (74; – 1), Elisabetta Cocciaretto (92; – 1), Lucrezia Stefanini (150; – 1) e Nuria Brancaccio (158; – 5).

Le top ten del ranking WTA: 1 Aryna Sabalenka, 2 Iga Swiatek, 3 Coco Gauff, 4 Amanda Anisimova, 5 Mirra Andreeva, 6 Jessica Pegula (+ 1), 7 Madison Keys (- 1), 8 Jasmine Paolini, 9 Elena Rybakina (+ 1), 10 Qinwen Zheng (- 1).

