Wimbledon, day 3: i risultati del singolare maschile

Secondo turno

[5] T. Fritz vs G. Diallo

B. van de Zandschulp vs [26] A. Davidovich Fokina

[WC] A. Fery vs L. Darderi

J. Thompson vs B. Bonzi

N. Borges b. B. Harris 6-3 6-4 7-6(7)

[17] K. Khachanov b. [Q] S. Mochizuki 1-6 7-6(7) 4-6 6-3 6-4

K. Majchrzak vs E. Quinn

[LL] C. Garin vs A. Rinderknech

[Q] N. Jarry b. L. Tien 6-2 6-2 6-3

J. Fonseca b. J. Brooksby 6-4 5-7 6-2 6-4

[23] J. Lehecka vs M. Bellucci

C. Norrie vs [12] F. Tiafoe 4-6 6-4 6-3 7-5

[14] A. Rublev b. L. Harris 6-7(1) 6-4 7-6(5) 6-3

[Q] A. Mannarino b. [Q] V. Royer 6-4 6-4 5-7 7-6(1)

[25] F. Auger-Aliassime vs J. Struff

[2] C. Alcaraz b. [Q] O. Tarvet 6-1 6-4 6-4

Primo turno

[29] B. Nakashima b. Y. Bu 6-4 4-6 7-6(1) 6-4

