Sinner: “Non mi sento vincitore”. Ansia per il gomito: “Farò dei controlli”

“Non so cosa dire, è un giocatore incredibile ed è stato davvero sfortunato. È un buon amico, ci conosciamo bene, gli auguro di rientrare il più presto possibile. Non mi sento per niente un vincitore e non mi sento di dire altro”. Così Jannik Sinner dopo il ritiro di Grigor Dimitrov per infortunio negli ottavi di finale a Wimbledon.

“È stata una caduta sfortunata: ho controllato il video e non mi è sembrata grave, ma l’ho comunque avvertita molto, quando ero al servizio e soprattutto sui dritti. Comunque farò dei controlli e vedremo come andrà”, ha poi detto Sinner in conferenza stampa, parlando del problema al gomito, causato da una caduta nel primo game, che lo ha disturbato nel match contro il bulgaro. Una risonanza magnetica dovrebbe dare una risposta all’altoatesino, anche in vista della preparazione per affrontare la partita dei quarti di finale contro lo statunitense Ben Shelton.

