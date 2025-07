Sinner meglio di Federer a Wimbledon: ecco il dato record

Jannik Sinner ha iniziato alla grande il suo torneo di Wimbledon e in questa prima settimana ha annientato i suoi avversari lasciandogli le briciole. Dopo i primi tre turni, infatti, il numero 1 del mondo non solo non ha ancora perso un set ma ha lasciato per strada appena 17 game in tutto: 7 al connazionale Luca Nardi, 5 all’australiano Aleksandar Vukic e 5 oggi allo spagnolo Pedro Martinez. Un’impresa che lo rende il giocatore, da testa di serie, ad aver perso il minor numero di game per raggiungere gli ottavi di finale a Wimbledon nella storia. L’azzurro ha superato il record precedentemente detenuto da Roger Federer, che nel 2004 perse 19 game nei primi tre turni del torneo: 6 contro Alex Bogdanovic, 3 contro Alejandro Falla e 10 contro Thomas Johansson. Lo svizzero dominò quell’edizione del torneo cedendo appena due set in tutto (uno al tie break nei quarti contro Lleyton Hewitt, l’altro in finale contro Andy Roddick) per conquistare il secondo dei suoi otto titoli ai Championships. La speranza è che anche Sinner possa concludere il suo Wimbledon allo stesso modo.

