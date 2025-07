Sinner, il gomito è ok: Shelton spazzato via in 3 set, è semifinale

Che si trattasse di un altro Sinner lo si è capito subito dalle prime battute sicuro al servizio pronto in risposta ma soprattutto lo abbiamo visto colpire senza nessuna paura e questo è confortante dopo la giornata di ieri in cui tutto sembrava in forse a causa della botta al gomito rimediata contro Dimitrov . Che l’Italiano giocasse bene si evince dal primo set dove sul suo servizio lascia un solo quindici all’americano in tutti e 12 game. Si arrivava al tie break e qua e venuta a galla la superiorità di jannik soprattutto sul palleggio che se si prolungava leggermente costringeva all’errore il buon Ben Shelton che a parte un servizio che sembra una fucilata (serve di media a 230 235 km orari) per il resto deve ancora tenere a bada la sua fretta e la sua esplosività che lo fanno commettere troppi errori ed alla fine questi errori con uno come Sinner si pagano. Infatti per entrambi i restanti set dopo l’unico momento in cui l’altoatesino vacillava un attimo concedendo nel primo game del secondo due palle break all’americano, sul 5 4 di entrambe le sessioni Sinner brekkava Shelton aggiudicandosi il secondo e terzo set con un doppio 64 64 . Che dire un Sinner confortante graziato nel turno precedente dal Bulgaro Dimitrov si ritrova ora in semifinale nel torneo più importante del mondo dove potrebbe trovare il solito Nole Djokovic ma che vista la prestazione odierna, senza problemi al gomito, rappresenta un ostacolo alla portata del nostro portacolori. Staremo a vedere a questo punto se assisteremo alla replica della finale di Parigi.

