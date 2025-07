Ranking ATP/WTA: Darderi avanza, Cobolli si migliora. Shelton n. 7

Dopo Bastad, Umago. Luciano Darderi non si ferma e, nel giro di una settimana, alza al cielo due trofei nel circuito maggiore, arrivando a quota tre in stagione (considerando anche Marrakech lo scorso aprile) e a quattro in carriera (con Cordoba 2024).

Logico che tale pronto bis abbia ripercussioni anche nel ranking ATP. Il ventitreenne di origini argentine passa oggi dal n. 46 al n. 35, guadagnando undici posizioni (venti rispetto a due lunedì fa). Darderi torna così a mettere nel mirino il primato personale, costituito dal n. 32 ottenuto il 5 agosto dell’anno passato.

Il nativo di Villa Gesell diviene il quarto italiano in classifica, dietro a Jannik Sinner, in vetta per la sessantesima settimana consecutiva, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli.

Quest’ultimo, agli ottavi nel “500” di Washington, ritocca ancora il career high, scavalcando il ceco Jakub Mensik e issandosi al diciassettesimo posto (+ 1). Cobolli fa meglio di Omar Camporese (febbraio 1992), Andrea Gaudenzi (febbraio 1995) e Andreas Seppi (gennaio 2013), tutti fermatisi al n. 18, e tallona Marco Cecchinato (n. 16 nel febbraio 2019).

Seguono Lorenzo Sonego (38; – 1), Matteo Arnaldi (41; + 3 con gli ottavi a Washington), Matteo Berrettini (57; – 15), Mattia Bellucci (72; – 9) e Luca Nardi (97; – 1).

Oltre il centesimo posto abbiamo Francesco Passaro (118; + 3), Matteo Gigante (125; + 2), Andrea Pellegrino (128; 0) e Francesco Maestrelli (178; + 1). Non appare più in classifica Fabio Fognini, che a Wimbledon ha annunciato il ritiro.

Diverse le variazioni nella seconda metà della top ten. La prima riguarda Ben Shelton, semifinalista nel “500” di Washington, che migliora di nuovo il best ranking: settimo (+ 1).

Alle spalle del mancino di Atlanta sale Alex de Minaur (ottavo; + 5), che rientra di prepotenza nell’élite mondiale grazie al titolo nella capitale statunitense.

L’australiano precede Holger Rune, che resta nono, e Lorenzo Musetti, che scivola dal settimo al decimo posto (– 3): al carrarino, subito out a Washington, è “scaduta” la finale a Umago di dodici mesi or sono. Esce dalla top ten Andrey Rublev (undicesimo; – 1).

Tra i venti si affaccia lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (19; + 7), finalista con tanti rimpianti nel Mubadala Citi DC Open (ha mancato tre match point con de Minaur), al career high.

Si distingue Alexander Bublik, che, al pari di Darderi, ha conquistato due titoli consecutivi: prima Gstaad, poi Kitzbühel. Il kazako, che poco più di un mese fa si era imposto anche nel “500” di Halle, mette a segno un bel + 5, che lo porta in venticinquesima posizione.

Bene pure Corentin Moutet (46; + 13), in semi a Washington, Arthur Cazaux (75; + 25), finalista a Kitzbühel, Carlos Taberner (84; + 27), spintosi al match clou in quel di Umago, e Botic van de Zandschulp (87; + 16), al penultimo atto in Austria.

Brusca discesa per Juncheng Shang (109; – 22), Hugo Gaston (126; – 27) e Yoshihito Nishioka (131; – 42).

Nulla si muove tra le prime venti del ranking WTA. A compiere i balzi più rilevanti sono le protagoniste del “500” di Washington, in particolare la vincitrice Leylah Fernandez (24; + 12) e la finalista Anna Kalinskaya (31; + 17).

Brillano anche Emma Raducanu (33; + 13), giunta in semifinale, e, più giù, Maria Sakkari (72; + 18), nei quarti, e Taylor Townsend (75; + 22), anche lei nei quarti, ma partendo dalle qualificazioni.

Debuttano in top 100 la britannica Francesca Jones (84; + 17), impostasi nel “125” di Palermo, e la diciottenne ceca Tereza Valentova (92; + 14), semifinalista nel “250” di Praga, torneo vinto dalla sua più esperta connazionale Marie Bouzkova (39; + 8).

In forte calo Elina Avanesyan (67; – 13), Alycia Parks (74; – 16) e Anastasia Zakharova (103; – 18).

Si conferma nona la leader azzurra Jasmine Paolini. Alle spalle della toscana figurano Lucia Bronzetti (66; + 4), Elisabetta Cocciaretto (77; 0), Lucrezia Stefanini (143; + 8) e Nuria Brancaccio (185; – 5).

I top ten del ranking ATP: 1 Jannik Sinner, 2 Carlos Alcaraz, 3 Alexander Zverev, 4 Taylor Fritz, 5 Jack Draper, 6 Novak Djokovic, 7 Ben Shelton (+ 1), 8 Alex de Minaur (+ 5), 9 Holger Rune, 10 Lorenzo Musetti (- 3).

Le top ten del ranking WTA: 1 Aryna Sabalenka, 2 Coco Gauff, 3 Iga Swiatek, 4 Jessica Pegula, 5 Mirra Andreeva, 6 Qinwen Zheng, 7 Amanda Anisimova, 8 Madison Keys, 9 Jasmine Paolini, 10 Paula Badosa.

