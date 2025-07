Djokovic vince il derby e fa festa: 100 vittorie a Wimbledon

Novak Djokovic ha conquistato la sua vittoria numero 100 a Wimbledon: il campione serbo si è imposto sul connazionale Miomir Kecmanovic ribadendo di essere ancora uno dei grandi favoriti per la vittoria finale e per conquistare così il suo Slam numero 25. Il sette volte campione di Wimbledon ha dominato il derby chiudendo la pratica in meno di due ore col punteggio di 6-3 6-0 6-4. Il 38enne serbo ha perso solo 12 game nelle sue ultime due partite e ad eccezione del secondo set perso al tie break contro Muller al primo turno – in cui ha sprecato ben 11 palle break – ha sempre concesso pochissimo ai suoi avversari. Agli ottavi sfiderà l’australiano Alex de Minaur, contro cui conduce 2-1 nei precedenti. I due avrebbero dovuto sfidarsi a Wimbledon anche un anno fa, nei quarti di finale, ma la partita non si giocò per via del forfait di de Minaur.

Le 100 vittorie di Djokovic a Wimbledon sono seconde solo alle 105 vittorie di Roger Federer, per quanto riguarda il maschile, e al record assoluto di 120 vittorie della nove volte vincitrice Martina Navratilova. Se si prendono in considerazione tutti gli Slam, il record di vittorie in un singolo Major a livello maschile appartiene ovviamente a Rafa Nadal, con le 112 vittorie al Roland Garros. A seguire ci sono le 105 di Federer ai Championships e al terzo posto le 102 dello stesso svizzero agli Australian Open. Subito dopo c’è Nole con le 101 vittorie al Roland Garros e le 100 raggiunte oggi sui prati londinesi. Djokovic è vicinissimo anche a toccare la tripla cifra nel suo Slam prediletto, gli Australian Open: al momento è fermo a quota 99 successi, gliene basterebbe uno nel 2026 per diventare “centenario” anche lì. Lo Slam in cui ha vinto meno partite resta lo US Open, con “appena” 90 successi.

Dalla stessa categoria