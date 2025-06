Rune spegne la polemica sulle racchette rotte in vendita: “Ricavato in beneficenza”

Qualche giorno fa Holger Rune ha lanciato il suo sito web in cui mette in vendita vari gadget e indumenti, tra cui magliette, cappelli o racchette, comprese alcune di queste distrutte da Rune stesso durante alcuni suoi match, al prezzo di 6mila o 7mila euro. Il danese ha anche dichiarato che una parte dei profitti sarebbe stata devoluta a organizzazioni benefiche. Sui social media però non sono mancato le polemiche, a cui Rune non si è trattenuto dal rispondere: “Invio la maggior parte dei miei vecchi indumenti da tennis a vari club stranieri che hanno bisogno di attrezzatura invece di buttarli via. Un paio di anni fa, ho anche iniziato a sostenere finanziariamente associazioni benefiche per bambini e a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di aiutare ovunque sia possibile. Sono sicuro che tutti possiamo fare di più, ma questo è quello che sto facendo in questo momento. E tu?”, ha risposto il numero otto del mondo.

Dalla stessa categoria