Lo strano shop di Rune: in vendita racchette rotte a 6mila euro

Holger Rune è un personaggio che sa far discutere. Nonostante i risultati altalenanti delle ultime stagioni, il danese resta uno dei giovani più promettenti e in attesa di poterlo vedere lottare per un titolo Slam, il 22enne di Gentofte sta cercando di espandere il suo marchio in un modo anche molto curioso. Rune ha deciso di creare un negozio virtuale in modo che i fan possano acquistare i suoi cappellini, le sue magliette e le sue racchette. Fin qui nulla di strano, se non fosse che tra le racchette in vendita ci siano anche quelle che il danese ha distrutto durante i suoi match. Due di queste sono ancora disponibili per l’acquisto, con un prezzo che si aggira tra i 5mila e i 6mila euro.

“Le racchette distrutte di Holger Rune sono oggetti da collezione rarissimi, utilizzate in partite ufficiali e disponibili solo in numero molto limitato. Perché? Perché Holger raramente si lascia sopraffare dalla frustrazione. Ma quando lo fa, quel momento – e la racchetta – racconta una storia”, si legge sulla pagina Instagram shopholgerrune. “Ora puoi possedere un pezzo di quel momento. Ogni racchetta è autentica, utilizzata in partita e completamente unica. Ne esistono solo poche”. Tutte le racchette, anche quelle rotte, verranno autografate del numero 8 del mondo prima di essere inviata all’acquirente, che potrà vantare un oggetto sicuramente unico nel suo genere.

