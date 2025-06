Ranking ATP/WTA: Draper e Paolini n. 4. Ok Bublik e Vondrousova

Jack Draper si riprende il quarto posto del ranking ATP. E lo fa giusto in tempo per guadagnarsi una testa di serie importante a Wimbledon, garantendosi in tal maniera di non incrociare né Sinner né Alcaraz prima dell’eventuale semifinale.

Il britannico ha raggiunto il penultimo atto al Queen’s Club di Londra e oggi ciò gli è sufficiente per scavalcare di nuovo Taylor Fritz (quinto) e Novak Djokovic (sesto), che scendono di un gradino ciascuno. I tre sono in un fazzoletto: Draper conta 4650 punti, Fritz 4635, Djokovic 4630.

In top ten, subito dietro a Holger Rune, che risale di una posizione (ottavo; + 1), rientra l’ex sovrano Daniil Medvedev (nono; + 2), finalista in quel di Halle. Gli lascia spazio nell’élite mondiale Tommy Paul, cui è “scaduto” il titolo conquistato a Londra dodici mesi or sono: lo statunitense scivola dall’ottavo al tredicesimo posto (- 5).

A negare il successo pieno a Medvedev è stato Alexander Bublik, che ha alzato il trofeo di Halle per la seconda volta nelle ultime tre edizioni: il kazako sale così dal n. 45 al n. 30 (+ 15). Il career high (n. 17 il 6 maggio dell’anno scorso) è distante, ma con la sua imprevedibilità, e un’attitudine che appare diversa, Bublik è senz’altro in grado di mietere altre vittime illustri.

Si riaffaccia in top twenty Karen Khachanov (19; + 3), semifinalista in Germania, mentre ne esce Grigor Dimitrov (21; – 2), che vi figurava senza interruzioni da quasi due anni (24 luglio 2023).

Il match clou raggiunto al Queen’s consente a Jiri Lehecka (25; + 5) di recuperare terreno, come fa anche il veterano Roberto Bautista Agut (43; + 8), in semifinale nel medesimo evento.

Più in basso, si distinguono Marin Cilic (85; + 16), Carlos Taberner (100; + 30) e Filip Misolic (110; + 32), vincitori, rispettivamente, dei Challenger di Nottingham, Sassuolo e Poznan.

Brusca discesa, al contrario, per Hubert Hurkacz (39; – 10), David Goffin (63; – 13), Rinky Hijikata (88; – 14) e Zhizhen Zhang (123; – 35).

Tra gli italiani, Jannik Sinner inizia la cinquantacinquesima settimana da numero uno del mondo. Stabili, alle sue spalle, Lorenzo Musetti (settimo) e Flavio Cobolli (ventiquattresimo).

Abbiamo poi Matteo Berrettini (35; – 1), Matteo Arnaldi (44; – 3), Lorenzo Sonego (48; – 2), Luciano Darderi (56; 0), Mattia Bellucci (74; – 2) e Luca Nardi (94; 0).

Seguono, oltre il centesimo posto, Fabio Fognini (130; – 3), Francesco Passaro (132; + 11 con la semifinale a Sassuolo), Matteo Gigante (134; – 1), Andrea Pellegrino (141; – 5) e Federico Arnaboldi (186; – 1).

Nel ranking WTA, ai piedi del podio, Jasmine Paolini si riprende la quarta piazza, effettuando il controsorpasso ai danni di Qinwen Zheng per appena tre lunghezze (4806 a 4803). La toscana, pur eliminata al proprio debutto nel “500” di Berlino, si giova della lieve emorragia di punti patita dalla cinese, che in Germania non è scesa in campo ma dodici mesi fa aveva passato un turno.

Tornano a scambiarsi di posizione, in chiusura di élite mondiale, Paula Badosa ed Emma Navarro, con la spagnola di nuovo nona davanti alla statunitense.

La finale di Berlino ha messo di fronte a sorpresa l’altra cinese Xinyu Wang (33; + 16), proveniente dalle qualificazioni, e la rediviva Marketa Vondrousova. A imporsi è stata quest’ultima, che mette a segno un clamoroso + 91, passando di colpo dal n. 164 al n. 73. Per la ceca, che è stata n. 6 nel settembre del 2023 sulla scia del successo a Wimbledon, il viatico migliore per i Championships.

Brilla anche la statunitense Mccartney Kessler (32; + 10), che ha fatto suo il “250” di Nottingham.

In netto calo, invece, Yulia Putintseva (34; – 7), Anna Kalinskaya (40; – 12), Alycia Parks (58; – 11), Ajla Tomljanovic (80; – 14) e l’ex regina Victoria Azarenka (105; – 29).

Per quanto riguarda le italiane, dietro a Paolini troviamo Lucia Bronzetti (61; – 2), Elisabetta Cocciaretto (122; – 17), Lucrezia Stefanini (162; – 1), Nuria Brancaccio (185; + 1) e Martina Trevisan (190; – 1).

I top ten del ranking ATP: 1 Jannik Sinner, 2 Carlos Alcaraz, 3 Alexander Zverev, 4 Jack Draper (+ 2), 5 Taylor Fritz (- 1), 6 Novak Djokovic (- 1), 7 Lorenzo Musetti, 8 Holger Rune (+ 1), 9 Daniil Medvedev (+ 2), 10 Ben Shelton.

Le top ten del ranking WTA: 1 Aryna Sabalenka, 2 Coco Gauff, 3 Jessica Pegula, 4 Jasmine Paolini (+ 1), 5 Qinwen Zheng (- 1), 6 Madison Keys, 7 Mirra Andreeva, 8 Iga Swiatek, 9 Paula Badosa (+ 1), 10 Emma Navarro (- 1).

