Alcaraz: “Bello tornare a Wimbledon da campione in carica”

“È una bella sensazione tornare qui a Wimbledon come campione in carica. Sono davvero entusiasta di iniziare il torneo. Non vedo l’ora di giocare il mio primo match lunedì. Vediamo come andrà”. Carlos Alcaraz si è allenato con diversi giocatori in questi giorni di avvicinamento a Wimbledon dove si presenta come l’uomo da battere.

Qualche scambio c’è stato anche l’astro nascente brasiliano Joao Fonseca: “Ero emozionato all’idea di giocare con lui, visto che l’ultima volta che ci eravamo incrociati era stata al Master del 2023. Per lui il tennis su erba è una cosa abbastanza nuova. Ne abbiamo parlato: non ha molta esperienza sull’erba. Ma il suo tennis, il fatto che ama giocare in modo aggressivo, colpire grandi dritti, andare a rete sono abbastanza sicuro che lo porterà a diventare molto presto un giocatore di livello sull’erba. È molto giovane e sta iniziando solo ora a giocare certi tornei, ma il suo livello è già molto, molto alto”.

“Quando gioco senza pensare a nient’altro, ma solo a giocare o a divertirmi, credo di avere la libertà di fare come mi pare e piace. Quando questo accade, mostro sempre il mio miglior tennis, il mio miglior livello” ha concluso il 22enne spagnolo che per il secondo anno di fila arriva all’All England Club come campione in carica e domani al primo turno affronta l’azzurro Fabio Fognini.

