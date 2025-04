Ranking ATP/WTA: brillano Cobolli e Darderi. Ok Pegula e Draper

Azzurri alla riscossa. Prima sul campo e poi, di conseguenza, nel ranking ATP. Mentre Jannik Sinner guarda tutti dall’alto per la quarantaquattresima settimana consecutiva (una in più rispetto a Gustavo Kuerten tra il 2000 e il 2001), Flavio Cobolli e Luciano Darderi invertono i rispettivi trend negativi degli ultimi mesi, e lo fanno nel migliore dei modi, vincendo con autorità un torneo del circuito maggiore.

Cobolli si è aggiudicato, infatti, il “250” di Bucarest, e al contempo Darderi ha fatto suo l’evento della medesima categoria in scena a Marrakech, dove l’anno scorso aveva primeggiato Berrettini.

Entrambi venivano da periodi difficili (fin qui, da inizio anno, ciascuno aveva vinto solo due dei dieci match disputati nel Tour più importante) e risalgono nove posizioni: il romano nato a Firenze, infatti, passa dal n. 45 al n. 36, il tennista di origini argentine dal n. 57 al n. 48. I loro primati personali, stabiliti tra agosto e settembre della stagione passata, sono il n. 30 (Cobolli) e il n. 32 (Darderi).

Flavio, al primo centro in carriera, torna a essere il quarto italiano in classifica: davanti a lui, oltre a Sinner, restano Lorenzo Musetti (16; 0) e Matteo Berrettini (34; – 7).

Luciano, che l’anno scorso si era imposto a Cordoba, è preceduto anche da Matteo Arnaldi (40; – 1) e Lorenzo Sonego (41; – 3). Con lui, dunque, sono ben sette i nostri rappresentanti tra i cinquanta migliori.

Seguono Mattia Bellucci (66; + 5, career high con i quarti a Marrakech), Luca Nardi (93; 0) e Francesco Passaro (98; – 1). Esce dai cento Fabio Fognini (113; – 14) e scivola oltre il duecentesimo posto Matteo Gigante (206; – 12).

In top ten si registra una variazione: Jack Draper, che non è sceso in campo, stabilisce il proprio career high, strappando la sesta piazza a Casper Ruud. È accaduto, semplicemente, che al norvegese è uscita dal conteggio la semifinale a Estoril di dodici mesi or sono. Il britannico, recente trionfatore a Indian Wells, prosegue così la sua scalata.

Nei trenta, grazie al calo di Hubert Hurkacz (26; – 4), migliora se stesso anche il vincitore dell’altro Master 1000 sul duro americano, Jakub Mensik (23; + 1), fresco di successo a Miami.

Debutta nei cento il ventisettenne ceco Vit Kopriva (95; + 11), nei quarti a Marrakech, mentre vi si riavvicina il polacco Kamil Majchrzak (102; + 20), spintosi in semifinale dalle qualificazioni.

Più in basso, spicca l’impressionante + 335 messo a segno da Jenson Brooksby. Grazie al titolo nel “250” di Houston, ottenuto dopo essere partito dal tabellone preliminare, lo statunitense passa in un colpo solo dal n. 544 al n. 172.

Brooksby, che nel giugno 2022 è stato n. 33, era addirittura uscito di classifica per la forzata inattività, dovuta prima agli interventi a entrambi i polsi e poi a una squalifica per aver saltato tre controlli antidoping. È rientrato a gennaio, dopo due anni esatti di stop.

Nel ranking WTA Jessica Pegula si riappropria del gradino più basso del podio, sottraendolo alla connazionale Coco Gauff. La trentunenne di Buffalo, che ha sbancato il “500” di Charleston, eguaglia così il proprio record, stabilito il 24 ottobre 2022.

Pegula ha sconfitto nel match clou l’altra statunitense Sofia Kenin (34; + 10), che recupera ampio terreno. In netta discesa, al contrario, Danielle Collins (32; – 10) e Maria Sakkari (82; – 18).

Per quanto concerne le italiane, Jasmine Paolini si conferma sesta. Dietro di lei figurano Lucia Bronzetti (59; + 1), Elisabetta Cocciaretto (89; – 4), Martina Trevisan (146; – 1), Lucrezia Stefanini (149; – 1) e Sara Errani (152; – 28). Esce dalle duecento Nuria Brancaccio (208; – 12).

I top ten del ranking ATP: 1 Jannik Sinner, 2 Alexander Zverev, 3 Carlos Alcaraz, 4 Taylor Fritz, 5 Novak Djokovic, 6 Jack Draper (+ 1), 7 Casper Ruud (- 1), 8 Stefanos Tsitsipas, 9 Andrey Rublev, 10 Alex de Minaur.

Le top ten del ranking WTA: 1 Aryna Sabalenka, 2 Iga Swiatek, 3 Jessica Pegula (+ 1), 4 Coco Gauff (- 1), 5 Madison Keys, 6 Jasmine Paolini, 7 Mirra Andreeva, 8 Qinwen Zheng, 9 Paula Badosa, 10 Elena Rybakina.

Dalla stessa categoria