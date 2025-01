Sinner, tutto troppo facile con Giron: il n.1 vola agli ottavi di finale

Tutto facile per Jannik Sinner, vince in poco meno di 2 ore contro l’americano Marcos Giron. L’azzurro ha un ritmo troppo superiore rispetto all’avversario, chiude 3 set a 0, dominando dall’inizio alla fine. Sono 7 gli ace per l’altoatesino con il 61% al servizio, forse il dato da migliorare nelle prossime partite. Ottima la percentuali di punti vinti con la prima di servizio, vicine al 90%. Superiori anche le velocità con la prima e la seconda di servizio rispetto a Giron. Nel primo set, Sinner brekka subito al secondo gioco, chiudendo poi il set per 6 a 3. Nel secondo è stato il quinto gioco a essere fatale per l’americano, perde il servizio e non riesce a recuperare. Terzo set più rocambolesco, con Sinner che strappa subito il servizio nel primo gioco e perde poi il quarto, portando il set in parità. Poi però infila un filotto di quattro game di fila, vincendo il set per 6 a 2.

Per il n.1 al Mondo dell’ATP accesso agli ottavi di finale dove aspetterà il vincente tra Rune e Kecmanovic. Aldilà del servizio, Sinner sembra essere in buona condizione, chiaramente i favori del pronostico sono dalla sua, essendo campione uscente, ma nulla è scontato.

J. Sinner [1] b. M. Giron 6-3 6-4 6-2

