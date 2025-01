Challenger Koblenz, Nardi vola in semifinale, Zeppieri stupenda rimonta

Luca Nardi vola in semifinale al Challenger di Koblenz, battuto in 1 ora e mezza lo svizzero, rivelazione del torneo, Brunold. Per Nardi salita un po’ la percentuale al servizio rispetto ai precedenti match, 66%, segno di un progressivo miglioramento. Buona la percentuale di punti vinti con la prima di servizio, 70%. La partita si è caratterizzata per break e controbreak. Nel primo set l’azzurro parte male, perdendo il suo primo turno di battuta. Nel prosieguo del set brekka 3 volte lo svizzero e si porta a casa il set. Il secondo set sembra tutto a favore di Nardi che si porta sul 5 a 3, con la possibilità di servire e chiudere la partita. Invece viene brekkato, Brunold risale fino al 5-5, prima di perdere il servizio a favore di Nardi.

L. Nardi b. M. Brunold 6-4 7-5

In semifinale sarà derby azzurro, Giulio Zeppieri ha sconfitto in 2 ore e con un match in rimonta il giocatore di casa, il tedesco, Squire. A livello di percentuali le prestazioni dei due tennisti sono state simili, a favore dell’azzurro il 55% di punti vinti con la seconda. Nel primo set ognuno tiene il proprio servizio, ma al decimo gioco, Zeppieri viene brekkato e perde il set. Anche il secondo set parte a favore del tedesco che brekka subito l’azzurro, portandosi sul 4 a 1. Da quel momento in poi la situazione cambia. Zeppieri recupera il break di svantaggio. Porta il set al tiebreak e lo vince per 9 a 7. Il match sembra aver cambiato l’inerzia su cui pendere e nel terzo set Zeppieri brekka Squire al quarto game, vincendo poi il set e il match.

G. Zeppieri b. H. Squire 4-6 7-6(7) 6-3

Dalla stessa categoria