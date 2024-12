ATP Brisbane, non un ottimo avvio di stagione per Berrettini

La stagione di Matteo Berrettini non parte nel migliore dei modi, dopo 2 ore e 15 minuti di gioco, perde all’esordio all’ATP di Brisbane, con l’atleta di casa

Jordan Thompson. Matteo ha servito con il 64% meglio del suo avversario che si è fermato al 60, ma percentuale basse per il suo livello. Anche i punti vinti con la prima e seconda di servizio non sono stati affatto male per essere la prima partita della stagione. Quello che è mancato è di essere decisivo nei momenti clou della partita. Nel primo set Berrettini brekka l’avversario al 4° gioco, vincendo poi il set. Nel secondo le percentuali dell’azzurro si abbassano, quelle dell’australiano si alzano e con 2 break riporta la partita sulla parità. Le palle break concesse sono state fatali. Il terzo set è stato quello decisivo, hanno combattuto a pari livello ma Berrettini nel 5° gioco ha concesso 3 palle break, l’ultima è stata quella fatale per far brekkare Thompson e portare tale vantaggio fino alla fine del set. Per Berrettini inizio dolce amaro con la speranza che

possa rifarsi velocemente in campo a breve agli Australian Open 2025.

J. Thompson [8] b. M. Berrettini 3-6; 6-3; 6-4

