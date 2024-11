Sorteggi Atp Finals, Sinner con Medvedev, Alcaraz con Zverev

Jannik Sinner da una parte, Carlos Alcaraz dall’altra. Questo il verdetto del sorteggio dei gironi delle Atp Finals, il torneo con gli otto migliori al mondo che inizierà a Torino domenica 10 novembre.

Niente doppio incontro dunque per i due fenomeni del tennis, che si potranno incontrare (in caso di qualificazione) solo in finale o in semifinale. Sinner, testa di serie numero uno, è finito nel gruppo Ilie Nastase con Daniil Medvedev, testa di serie numero quattro, con Taylor Fritz e con Alex de Minaur.

Alcaraz, testa di serie numero 3, invece se la dovrà vedere nel gruppo John Newcombe con Alexander Zverev, numero due del mondo e forse il giocatore più in forma del mondo, Sinner a parte. Con lo spagnolo e col tedesco ci saranno anche il norvegese Casper Ruud e il russo Andrey Rublev.

