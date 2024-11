Ruud e la febbre stendono Alcaraz



[6] C. Ruud b, [3] C. Alcaraz 6-1 7-5

Pessima prestazione di Carlos Alcaraz, che adesso dovrà superare Rublev e Zverev se vuole provare ad arrivare in semifinale. Lo spagnolo, che pare non stesse bene per via di un forte raffreddore e qualche linea di febbre, ha giocato a strappi più del solito, alternando alcuni tocchi pregevoli, pochi, a dei disastri che possono spiegarsi solo con le cattive condizioni fisiche. Non è stato nemmeno troppo fortunato Carlitos, che ad inizio partita ha sciupato 5 palle break che hanno dato fiducia a Ruud, uno che è arrivato a Torino senza chiedere niente al torneo, considerato le ultime quattro sconfitte di fila e le otto in nove partite contro giocatori di livello medio. Il norvegese però è un ragazzo intelligente, ha capito preso che gli sarebbe bastato non fare niente di straordinario ed evitare di sbagliare per raccogliere i regali dello spagnolo, che arrivavano copiosi. Il primo set si è addirittura chiuso 6-1 e solo il fatto che Casper è in cattiva forma ha permesso di assistere ad un secondo set quasi equilibrato. “Quasi” perché dal 5-2 Alcaraz ha perso cinque game di fila e il match, con Ruud quasi incredulo.

Continuano a non entusiasmare queste Final torinesi, ed è difficile pensare sia casuale il fatto che siano le meno “nobili” forse mai giocate sin qui. Stasera toccherà a Zverev e Rublev, non proprio Laver e McEnroe. Ma questo passa il convento.

