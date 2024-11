Davis Cup, Sinner e Berrettini salvano l’Italia, semi contro l’Australia

Italia è in semifinale di Coppa Davis grazie al successo del doppio azzurro composto da Jannik Sinner e Matteo Berrettini per 6-4 7-5 sugli argentini Gonzalez-Molteni, che ha dato agli azzurri la vittoria per 2-1 nel quarto con l’Albiceleste.

Sabato in semifinale l’Italia affronterà l’Australia.

L’Italia continua il sogno di un bis in Coppa Davis. La truppa azzurra archivia, con qualche difficoltà di troppo, la pratica Argentina, e già si concentra sulla semifinale contro l’Australia (che ha battuto gli Usa), in quella che sarà una riedizione della finale dell’anno scorso. A dare all’Italtennis la certezza di saltare l’ostacolo dei quarti di finale è dato il successo del doppio composto da Jannik Sinner e Matteo Berrettini, coppia quasi inedita e certamente non formata da due abituati a giocare insieme, contro un duo di specialisti come gli argentini Maximo Gonzalez e Andres Molteni, capaci quest’anno di arrivare fino ai quarti in ben tre tornei dello Slam, ovvero Australian Open, Wimbledon e US Open.

La parte del leone l’ha fatta Berrettini, apparso sempre a proprio agio sulla superficie veloce su cui si è giocato. “Quanto è bello questo momento, ho lavorato tutto l’anno per essere qui, abbiamo fatto un grandissimo doppio contro due specialisti. Ma questo è solo il primo passo”, le parole ‘a caldo’ del tennista romano. Anche Sinner ha parlato di “un’emozione diversa” e ha spiegato che il successo di questo doppio è stato che “ci capiamo molto bene anche fuori dal campo”. Sinner ha avuto anche l’onestà di ammettere che per capitan Filippo Volandri “è stato brutto aver lasciato fuori due specialisti come Bolelli e Vavassori che hanno avuto una grande stagione”.

