Atp Finals, tutto facile per Sinner, spazzato via de Minaur

Jannik Sinner, ormai certo della posizione n. 1 a fine anno, inizia bene alle Nitto ATP Finals di Torino, vincendo contro Alex De Minaur. L’australiano è subentrato dopo la rinuncia di Nole Djokovic. Per l’altoatesino partita in controllo, avanti in quasi tutte le percentuali che contano. Nei momenti chiave ha saputo trovare quel qualcosa in più per brekkare l’avversario. Non una partita eccezionale ma l’importante era vincere. Nel primo set, dopo aver perso il terzo game, brekka 2 volte consecutive l’avversario, vincendo poi il set per 6 a 3. Il quinto gioco del secondo set è stato quello decisivo, dopo aver perso 3 palle break, alla quarta Sinner chiude il game. Nelle prossime partite affronterà l’americano Fritz e il russo Medvedev.

J. Sinner [1] b. A. de Minaur [7] 6-3; 6-4

Dalla stessa categoria