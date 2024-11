Atp Finals, Sinner spazza via anche Fritz, semifinali ad un passo

Sinner vince anche il secondo match di queste ATP finals contro Fritz per 6-4 6-4.

Non è stato il miglior Jannik della stagione, ma tanto è bastato per sconfiggere il numero 5 del mondo in due set.

Due set fotocopia, almeno nell’epilogo, con Sinner che ottiene l’unico break del set nel decimo gioco, con l’americano che dimostra ancora una volta di non essere un ice man come l’altoatesino.

I primi game sono molto lottati, ma nessuno dei due giocatori vede palle break fino al settimo gioco: Fritz conquista una chance per mettere il naso avanti ma è ben annullata da Jannik, che si issa a sua volta sullo 0-40 sul servizio dell’americano.

Fritz annulla le 3 occasioni con grande personalità ma poi commette troppi errori nel decimo game e serve sul piatto d’argento il break al numero 1 del mondo che non si lascia pregare.

Sinner si scioglie, inizia a giocare anche meglio e non soffre più nei propri turni di battuta: Fritz annulla una palla break nel sesto game ma poi si incarta nuovamente nel decimo gioco quando, da 30-0, subisce 4 punti consecutivi che gli costano il match.

Sinner con questa vittoria non è ancora certo della qualificazione ma una sua eliminazione sembra davvero utopica: Fritz dovrà battere De Minaur (meglio ancora se in due set) e poi tifare l’italiano per garantirsi il pass per la semifinale.

Sinner affronterà il redivivo Medvedev che oggi si è ritrovato dopo il pessimo match di domenica: 7-7 i precedenti, con Sinner che conduce 4-1 nel computo del 2024.

