Atp Finals, Medvedev spacca racchette, Fritz ringrazia e vince

Taylor Fritz vince l’incontro inaugurale delle Atp Finals. Lo statunitense, numero 5 del mondo, supera il russo Daniil Medvedev, numero 4 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un’ora e 22 minuti.

Con tanto di show, un pò imbarazzante, del russo che spacca la racchetta alla fine del primo set dopo aver commesso 3 doppi falli di seguito e stacca la spina nel momento cruciale del secondo parziale, quando finisce sotto di un break e provoca il giudice di sedia lanciando ripetutamente la racchetta in aria e facendola cadere fra i fischi del pubblico. Per finire, in una risposta, Medvedev ha girato la racchetta, per giocare con manico al posto del piatto corde.

Stasera alle 20.30 sempre per il gruppo intitolato a Ilie Nastase in campo l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del mondo, opposto all’australiano Alex De Minaur, numero 7 del ranking Atp.

