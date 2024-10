Sinner spazza via Medvedev, è semifinale a Shangai

Jannik Sinner batte ancora Daniil Medvedev e vola per la prima volta nella sua carriera in semifinale nel Master 1000 di Shangai. Punteggio 6-1 6-4 in un’ora e 24 minuti, raggiungendo così il russo negli head to head: ora è 7-7.

Le e statistiche di questo 2024 di Jannik sono semplicemente mostruose: numero uno del mondo, primo della race, undici semifinali conquistate su 14 tornei, 63 vittorie e 6 sconfitte, sei semifinale in un 1000 quest’anno (la decima in carriera).

Numeri che non hanno davvero bisogno di altre parole. Sinner adesso aspetta il vincitore dell’altro quarto di finale di giornata, quello tra Carlos Alcaraz e Tomas Machac: favorito lo spagnolo ovviamente, con Jannik che sarebbe più che pronto ad una rivincita col numero 2 del mondo dopo la sconfitta di Pechino.

