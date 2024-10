Atp Pechino, Sinner lotta come un leone ma Alcaraz è più forte

La seconda finale tra Alcaraz e Sinner dopo quella di Umago 2022 vinta dall’italiano. Questa volta ha vinto Carlos Alcaraz, che da lunedì tornerà numero 2 al dopo la vittoria per 6-7(6) 6-4 7-6(3) in più tre ore e 20′. Scambi spettacolari, dimostrazioni classe e mentalità da campioni, i due che si sono spartiti i 4 Slam della stagione. Per il numero 1 al mondo, che sta attraversando il suo inferno personale con il ricorso al Tas da parte della Wada sul caso della positività al Clostebol, è stato un match con qualche rimpianto, soprattutto nel secondo set quando aveva avuto due palle per salire 5-4 e servire per il titolo

