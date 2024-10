A Bercy l’ultimo Masters 1000, inizio ancora in salita per Sinner

Se nella prima parte della stagione la fortuna aveva dato una mano a Sinner da quando è diventato numero 1 i tabelloni sono diventati improvvisamente più complicati. Non che i risultati siano cambiati molto, vista la stagione di grazie dell’altoatesino, e quindi tutto sommato meglio così. Anche a Bercy dopo il bye si parte subito addirittura con Ben Shelton, che dovrebbe avere la meglio su Auger Aliassime. E nel turno successivo, anche se la speranza è il derby contro Arnaldi, ci sarebbe Rune, non proprio un inizio da affrontare con le marce basse. Se tutto va come deve quarti di finale contro chi esce vincente da un mini torneo con de Minaur, ancora in corsa per un posto a Torino, Fritz e Draper e quindi la semifinale contro Zverev, se sarà in grado di vendicare la lezione subita da Musetti a Vienna e Tsitsipas e Rublev permettendo. Una metà di tabellone molto ricca come si vede, e più affascinante della parte bassa, quella in cui Alcaraz ha la strada spianata fino a Medvedev, che dal canto suo dovrà guardarsi subito da Berrettini e poi vagamente da Dimitrov o il rientrante Hurkacz.

Oltre a Sinner di cui abbiamo detto, per gli italiani ci saranno Musetti, che parte contro Struff e prima di arrivare a Zverev avrebbe anche Fils, non proprio un cammino semplicissimo; Arnaldi, che esordisce con Rune e se fa l’impresa avrebbe Bublik prima di Sinner; Berrettini che prima di Medvedev deve liberarsi di Popyrin; e Cobolli che si trova dalle parti di Alcaraz e non è detto che non lo impatti nei quarti anche se non ha partite semplicissime neppure lui: dopo Gasquet probabilmente Paul e poi dovrebbe esserci Ruud ma sul veloce indoor chissà. Al gruppo si potrebbero aggiungere Fognini e Sonego che oggi cominciano il torneo di qualificazione contro Maroszan e van de Zandschulp.

[1] J. Sinner (B. Shelton) vs [13] H. Rune (M. Arnaldi; A. Bublik)

[9] A. de Minaur vs [5] T. Fritz (J. Draper)

[3] A. Zverev vs [16] L. Musetti (A. Fils)

[10] S. Tsitsipas vs [6] A. Rublev

[8] G. Dimitrov vs [12] H. Hurkacz

[14] F. Tiafoe (K. Khachanov) vs [4] D. Medvedev (M. Berrettini)

[7] C. Ruud vs [11] T. Paul (F. Cobolli)

[15] U. Humbert vs [2] C. Alcaraz

