Zverev crolla come al solito sul più bello, Fritz ringrazia e vola in semifinale

Difficilmente Taylor Fritz da San Diego si dimenticherà di una giornata così. Quella in cui l’americano conquista la prima semifinale Slam della carriera, di fronte alla sua gente. Fritz si prende la semifinale degli Us Open battendo Sasha Zverev 7-6 (2) 3-6 6-4 7-6 in quasi 3 ore e 30 minuti.

Un successo che avvicina di millimetri alla top 10 l’americano, che dopo quattro quarti di finale Slam ottiene la sua prima semifinale dove attende il vincente tra Dimitrov e Tiafoe per una eventuale sfida tutta stelle e strisce. Zverev, ancora una volta, esce deluso mentre assaporava la possibilità di arrivare in finale. Fritz, inoltre, conquista la quinta vittoria contro il tedesco in 10 confronti e permette a Sinner di restare tranquillo al n.1 del mondo.

