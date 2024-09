US Open: Swiatek e Pegula agli ottavi, si rivede Wozniacki

Iga Swiatek è per il quarto anno di fila agli ottavi dello US Open, vincendo questa volta una partita per nulla banale contro Anastasia Pavlyuchenkova con la numero 25 del seeding, oltretutto, che aveva voglia di rivalsa dopo aver perso l’ultimo precedente per 6-0 6-0 e con una superficie che poteva darle più agio.

La polacca invece ha gestito come meglio non poteva le accelerazioni della russa, arresasi 6-4 6-2 senza nemneno riuscire ad arrivare a palla break. Iga è subito scappata sul 2-0 e ha tenuto molto bene i propri game al servizio, dovendo rientrare solo una volta da 0-30 mentre nel secondo parziale ha salvato un 15-30 iniziando una serie di 10 punti consecutivi per l’allungo che ha spezzato definitivamente l’equilibrio con un secondo break sul 3-1.

A livello di gioco Swiatek ha lasciato una sensazione molto più convincente di quello che è stato il primo turno contro la lucky loser Kamilla Rakhimova. Soprattutto col dritto non sembrava perdere campo riuscendo a reggere il braccio di ferro da quel lato, punto che Pavlyuchenkova cercava con buon insistenza per aprirsi spazio. In generale, l’atteggiamento era di una giocatrice più in fiducia e ben messa in campo. Solida e concentrata, due fattori che dovrà riproporre al prossimo turno contro Liudmila Samsonova che ha superato 6-1 6-1 Ashlyn Krueger.

Jessica Pegula invece in questo mese ha ritrovato buona parte del suo livello da top-5 e dopo il titolo ‘1000’ a Toronto e la finale a Cincinnati ci sono state altre prove positive allo US Open compreso il 6-3 6-3 di ieri a Jessica Bouzas Maneiro. Servirà una prestazione simile adesso, perché contro di lei ci sarà Diana Shnaider, che ha superato 6-2 6-2 Sara Errani e sta continuando in un’ascesa un po’ fuori dai riflettori perché priva ancora del grande exploit contro una di alta classifica, ma sembra mancarle solo l’occasione giusta.

Dalla parte di Jasmine Paolini si rivede Caroline Wozniacki, che torna agli ottavi di finale in uno Slam nella “sua” New York, teatro di due finali Major in carriera. 6-3 6-2 a Jessika Ponchet e al quarto turno avrà Beatriz Haddad Maia, che ha corretto uno 0-2 di svantaggio contro Anna Kalinskaya per chiudere 6-3 6-1. La toscana, invece, affronterà Karolina Muchova.

Risultati

[1] I. Swiatek b. [25] A. Pavlyuchenkova 6-4 6-2

[16] L. Samsonova b. A. Krueger 6-1 6-1

[18] D. Shnaider b. S. Errani 6-2 6-2

[6] J. Pegula b. J. Bouzas Maneiro 6-3 6-3

[WC] C. Wozniacki b. [Q] J. Ponchet 6-3 6-2

[22] B. Haddad Maia b. [15] A. Kalinskaya 6-3 6-1

K. Muchova b. A. Potapova 6-4 6-2

[5] J. Paolini b. [30] Y. Putintseva 6-3 6-4

