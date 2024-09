Us Open, super Sinner vince la “finale anticipata” con Medveved, ora Draper in semifinale

Jannik Sinner supera Daniil Medvedev in 4 set 6-2 1-6 6-1 6-4 e conquista per la prima volta la semifinale dello Us Open eguagliando Corrado Barazzutti che ci riuscì nel 1977 e Matteo Berrettini, battuto da Nadal nel 2019. Al prossimo turno, Jannik aspetta l’amico e compagno di doppio Jack Draper, regalando alla Gran Bretagna una semifinale Slam che mancava in questo torneo dalla vittoria di Andy Murray nel 2012.

