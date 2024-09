Sabalenka ritrova Zheng: Qinwen super contro Vekic

Sarà tra Aryna Sabalenka e Zheng Qinwen l’ultimo quarto di finale in ordine di tabellone nel torneo femminile dello US Open, con una sfida che quest anno si era proposta nella finale dell’Australian Open ma che 12 mesi fa esatti fu proprio ai quarti dello Slam newyorchese.

Un incrocio che Zheng non aveva mai saputo davvero rendere equilibrato e sarà sfavorita anche in questa circostanza, ma magari il momento positivo di quest ultimo mese può mettere qualcosa in più sul tavolo. Anche perché è arrivata a questo punto del torneo con belle vittorie in partite piuttosto dure, terminate al terzo set. Quella contro Donna Vekic, finita alle 2:15 del mattino, è solo l’ultima di questa serie ma è anche probabilmente la più bella giocata dalla cinese.

7-6(4) 4-6 6-2 in quasi tre ore di gioco, con una vittoria di forza ottenuta rimanendo molto solida al servizio per quasi l’interezza della partita, senza più concedere nulla dopo quel break subito sul 5-4 Vekic nel secondo set e alzando il livello in maniera davvero importante, anche perché la prova della croata meritava qualche marcia in più. Abbiamo elogiato la sfida tra Jasmine Paolini e Bianca Andreescu al primo turno, questa è stata molto simile come spettacolarità, forse più continua visto quanto la canadese si sia assentata nel secondo parziale.

Sarà dunque lei ad affrontare Sabalenka, che dopo aver rimontato Ekaterina Alexandrova nell’unico passaggio a vuoto del suo torneo ha avuto una giornata molto più tranquilla superando Elise Mertens per 6-2 6-4.

Risultati

[26] P. Badosa b. Wang Y. 6-1 6-2

[13] E. Navarro b. [3] C. Gauff 6-3 4-6 6-3

[7] Zheng Q. b. [24] D. Vekic 7-6(2) 4-6 6-2

[2] A. Sabalenka b. [33] E. Mertens 6-2 6-4

