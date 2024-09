Gauff abdica in una gara da incubo: 19 doppi falli, Navarro ai quarti

Lo US Open femminile avrà una nuova padrona dopo che Coco Gauff si è completamente spenta nel match perso agli ottavi di finale contro Emma Navarro. Per la tennista originaria proprio di New York è anche la seconda vittoria Slam consecutiva contro la rivale dopo quella, sempre agli ottavi di finale, ottenuta a Wimbledon due mesi fa.

Un 6-3 4-6 6-3 in poco più di due ore che manda “a casa” la numero 3 del seeding, che ha provato fino all’ultimo a correggere una situazione terribile a causa di un servizio che dall’inizio del terzo set era scomparso del tutto. Aveva rischiato di perdere anche in due parziali, con Navarro che ha sentito un po’ di pressione sul 6-3 4-3 e 30-0, ma pur con tutta la buona volontà e un atteggiamento rimasto impeccabile fino alla fine Coco è crollata. Tantissimi errori, ben 19 doppi falli, game dove alternava uno scambio vinto a un doppio errore al servizio.

Il punteggio è rimasto tutto sommato in bilico perché non ha mai avuto paura di tirare quella prima palla di servizio, in maniera forse anche incosciente ostinatasi a non voler lasciare nulla di intentato e non far vedere all’avversaria che stava tremando, ma la confusione era tanta. Fino al 6-3 4-3 e servizio Navarro aveva visto appena una palla break in tutta la partita, ha approfittato di quel game dove la sua avversaria ha avuto qualche tentennamento e ha ribaltato la situazione con relativa facilità. Non c’era bel gioco, ma a livello competitivo sembrava desiderare quel parziale anche più della connazionale che si è invece fatta prendere troppo dalla foga e dall’importanza del momento, mettendo largo (di poco) alcuni colpi nei momenti cruciali e non gestendo più la profondità di Coco che, al set point concretizzato, chiamava a gran voce il pubblico dell’Arthur Ashe.

Gli equilibri, malgrado tutto, non si sono ribaltati e all’inizio del terzo set Navarro ha arrestato la serie di game persi a quattro per strappare nuovamente la battuta a Gauff sull’1-1. Dritto carico di spin e rovescio piatto erano i suoi colpi principali, ma in quel terzo set è sembrato più una questione di chi riuscisse a gestire meglio il momento e l’atmosfera attorno al campo. Coco ha provato a non demordere, ma sul 3-4 ha visto passare un piccolo “treno” con un punto sanguinoso perso sullo 0-15 e da lì il game è girato fino alla conclusione. Altri tre doppi falli nel nono gioco e Navarro ha potuto festeggiare la propria vittoria che la avvicina ulteriormente alla top-10. Ai quarti di finale avrà Paula Badosa, impostasi nettamente contro Wang Yafan per 6-1 6-2 a inizio giornata.

