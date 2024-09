Dimitrov e Fritz ai quarti di finale, battuti Rublev e Ruud

Sono Taylor Fritz e Grigor Dimitrov i primi due qualificati ai quarti di finale nel tabellone maschile degli Us Open. L’americano, testa di serie numero 12, ha battuto in quattro set il finalista del 2022, il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero otto, in quattro set ( 3-6 6-4-6-2 6-2), mentre il bulgaro, numero nove in tabellone, ha sconfitto in una battaglia durata cinque set e piena di colpi di scena il russo Andrey Rublev, testa di serie numero sei, col punteggio di 6-3 7-6 (3) 1-6 3-6 6-3.

Per Fritz è la seconda volta consecutiva ai quarti di finale nello slam di casa. Al prossimo turno, in teoria, avrebbe Zverev, sempre che il tedesco batta questa sera Brandon Nakashima, ma anche con Sasha l’ex top ten californiano avrebbe delle possibilità, non partendo certamente battuto.

L’altro quarto di finale, quello tra Rublev e Dimitrov, è stato esattamente quello che gli appassionati si aspettavano, una partita piena di colpi di scena e capovolgimenti di fronte.

Ottavi di finale

[12] T. Fritz b. [8] C. Ruud 3-6 6-4 6-3 6-2

B. Nakashima vs [4] A. Zverev

[9] G. Dimitrov b. [6] A. Rublev 6-4 7-6(3) 1-6 3-6 6-3

[20] F. Tiafoe vs [28] A. Popyrin

